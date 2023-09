Duminică, 24 septembrie 2023, a XVIII-a după Sfintele Rusalii, când Sfânta Evanghelie vorbeşte despre Pescuirea Minunată, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, unde a hirotonit pe ipodiaconul Vasile Pop întru diacon şi apoi Arhidiacon, pe seama Catedralei, şi a rostit cuvânt de învăţătură.

„Duminica în care ne găsim, a XVIII-a după Sfintele Rusalii, ne vorbeşte despre Pescuirea Minunată sau chemarea sau făgăduinţa pe care a făcut-o Mântuitorului primilor patru Apostoli că vor deveni pescari de oameni, a spus Preasinţitul Părinte Episcop Iustin. În pericopa evanghelică ni se vorbeşte despre răbdare multă şi ascultare statornică şi nestrămutată de poruncile lui Dumnezeu şi această rânduială sfântă pe care, încă din Vechiul Testament, au respectat-o oamenii iubiţi de Dumnezeu, tunci când Dumnezeu vorbea şi ascultau şi auzeau glasul Lui, ei răspundeau: Vorbeşte Doamne, sluga Ta ascultă. Aşa au făcut şi Sfinţii Apostoli, care erau de profesie pescari, care ştiau meşteşugul perscuitului, însă s-au trudit mult şi n-au prins nimic. Prezenţa Mântuitorului în preajma lor şi în viaţa lor a făcut şi ascultarea de îndemnul Mântuitorului. După ce le-a folosit corabia drept amvon plutitor, ascultarea de porunca Mântuitorului să mâne mai adânc şi să arunce mreaja ca să pescuiască, a făcut imposibilul posibil, pentru că acestea sunt miracolele adevărate, când sunt depăşite raţiunile omeneşti şi intră Dumnezeu în acţiune şi imposibilul devine posibil. Astfel, după ce L-au ascultat şi s-au minunat de cuvântul Său spus mulţimilor, au primit în dar o pescuire minunată ca simbol a ceea ce se va întâmpla în viaţa lor. De altfel, ei au fost trimişi în lume, îmbrăcaţi doar cu putere de Sus, cu inimi curate şi cu mâinile goale, neavând nimic care să-i susţină şi au făcut un pelerinaj per pedes pentru a aduce pe Hristos în sufletele, în inimile oamenilor, în viaţa comunităţilor, în viaţa naţiunilor şi aşa au cucerit neamurile şi popoarele şi iată că aşa cum se spune la slujba hirotoniei, Dumnezeiescul har care pe cele neputincioase le vindecă şi pe cele cu lipsă le împlineşte, le-a dat putere să prindă în năvodul pescăresc toate neamurile. De altfel, troparul Rusaliilor tocmai despre pescuirea minunată vorbeşte: Cela ce preaînţelepţi pe pescari i-au arătat. Am revenit la Catedrala noastră Episcopală ca să fim împreună cu credincioşii. Am hirotonit astăzi întru diacon pe teologul Vasile Pop, care slujeşte Catedrala în mai multe ascultări de 20 de ani. De când s-a deschis demisolul şi a fost sfinţit demisolul Catedralei a îndeplinit mai multe ascultări şi săptămânile trecute i-am încredinţat şi ascultarea de consilier eparhial pe probleme cu protocolul, pentru că ştie şi a învăţaat atât de multe lucruri, încât trebuie să le pună în slujba Sfintei noastre Biserici, a Episcopiei, a Catedralei şi a tuturor nevoilor noastre bisericeşti. De aceea, îi dăm treaptă clericală, pentru ca să fie şi prin aceasta investit cu toată autoritatea ca să poată reprezenta Episcopia. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Un sobor alcătuit din preoţii şi diaconii Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie: Arhim. Dr. Casian Filip, vicar administrativ, Protos. Serafim Bilţ, eclesiarhul sfântului locaş, Pr. Viorel Bud, Pr. Prof. Florin Hoban, noul director al Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, duhovnicul Seminarului, Pr. Florin Bălan, Pr. Adrian Morar, inspector eparhial social, Pr. Ionuţ Pleş, Pr. Dr. Valeriu Vana, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, azi hirotonit diacon, Diac. Vasile Petre Bud, Diac. Alexandru Cupşinar.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, dirijat de Prof. Paula Bondre.

În timpul Sfintei Liturghii, la momentul consacrat, a fost hirotonit întru diacon Ipod. Vasile Pop, pe seama Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, ostenitor de peste 20 de ani la sfântul locaş de închinare, iar mai târziu a fost hirotesit Arhidiacon. Arhidiaconul Vasile Pop are ascultare la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” Baia Mare de 20 de ani, după ce înainte a trecut pe la Mănăstirea Bârsana şi Mănăstirea Rohia. Ca o răsplată ostenelilor depuse, a fost ridicat în treapta de consilier eparhial responsabil cu protocolul, i s-a dat în încredinţare ca să se ocupe de construirea bisericii Schitului „Schimbarea la Faţă a Domnului” din Baia Mare, a cărui lucrări la paraclisul de la demisol sunt de o calitate deosebită, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Alături de acestea mai are şi alte responsabilităţi pe linie bisericească.

Cuvântul de învăţătură

Un larg cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, pornind de la Sfânta Evanghelie a duminicii, de la Matei 5, 1-11, care ne relatează despre Pescuirea Minunată.

„Apostolii, până nu au trecut prin golgotă, nu au înţeles mare lucru, până nu s-au maturizat în toată această vreme şi apoi Învierea Mântuitorului le-a adus puterea, curajul şi Pogorârea Duhului Sfânt, Cel făgăduit, i-a îmbrăcat cu putere de Sus şi au devenit alţi oameni, din pescari, Apostoli, şi au pornit cu mâinile goale şi au încreştinat lumea. Şi au adus lumina Evangheliei şi la noi, până pe malul Mării. Poporul român şi Biserica noastră este Biserică Apostolică. Au făcut ei şi au lăsat mai departe moştenirea: Biserica lui Hristos. Cui? Păstorilor. Altor păstori. Vedeţi că Dumnezeu cheamă, din familii diferite, din locuri diferite, din neamuri diferite, după vrednicii de El ştiute, nici nu ştim noi a căruia este vrednicia. N-ai voie niciodată să crezi, asta numai în termeni seculari şi profani, că am făcut performanţă. În sport merge. În slujirea lui Dumjnezeu n-ai voie să crezi că ai făcut performanţă. Totul este har divin. Tot îi lucrare dumnezeiască. Dar de Sus. La care tu te-ai silit ca un copil mic, care începe să vorbească, să umble şi să se hrănească. Cam atât facem noi. Restul este adumbrirea puterii şi harului lui Dumnezeu. Aşa s-a petrecut în Biserică şi se petrece şi se va petrece totdeauna. De aceea, poporul simte puterea şi harul lui Dumnezeu şi nu-l poate rupe nimeni de Biserica lui Hristos. Poporul român, în special, dar creştinii, în general, nu pot trăi fără Dumnezeu şi fără Biserică… Poporul român este legat de Dumnezeu ombilical ca şi copilul de mamă. De mama lui. Biserica îi mamă. Şi atunci, aici, în Biserică, noi suntem cu Dumnezeu şi Dumnezeu este cu noi, pentru că, iată, avem vocaţii, avem tineri.”

În încheiere, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a referit la numirea noului director al Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, în persoana Părintelui Florin Hoban, fost inspector şcolar pentru Religie, şi numirea în funcţia de inspector şcolar pentru Religie a Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, fostul director al Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”