„Team for Youth” caută voluntari

Asociația „Team for Youth” Baia Mare caută în continuare tineri cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani pentru un proiect de voluntariat derulat prin Corpul European de Solidaritate.

Beneficii: cazare în oraș, acces la transport în comun, cheltuielile, inclusiv chiria, sunt plătite prin proiect, mâncare asigurată, bani de buzunar, materiale de lucru etc.

Reprezentanții „Team for Youth” vor oferi suport logistic în activități, training pe diferite teme, ateliere de lucru. La final, voluntarii vor primi un certificat de competențe și participare.

Detalii pe pagina de Facebook a asociației.