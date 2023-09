Alex Suciu, campion național la Ne-Waza

Alex Suciu, sportiv al CSM Baia Mare, este proaspăt campion național la categoria Under 13 la Ne-Waza (luptă la sol sau un fel de Jiu-Jitsu).

Sportivul de la CSM Baia Mare a disputat la finala Campionatului Național trei meciuri, toate adjudecate prin IPPON, în cadrul categoriei +60 kg. Concurs unde toate cheltuielile au fost suportate de către părinții sportivului.

Argint care a plasat Clubul Sportiv Municipal Baia Mare pe locul secund în clasamentul general.

Anul acesta, sportivul pregătit de Alin Popdan a mai obținut medalia de bronz la Campionatul Balcanic Under 12, respectiv două medalii la Campionatele Naționale Under 13 și Under 14.