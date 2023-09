De Ziua Europeană a Limbilor, lansare de revistă, ateliere și o expoziție, la Colegiul „Eminescu”

De Ziua Europeană a Limbilor, catedra de Limba franceză a Colegiului Național „Mihai Eminescu” Baia Mare a lansat numărul 25 al revistei „Le Voyageur francophone”, o publicație ce expune activități, proiecte, preocupări și realizări ale elevilor și profesorilor acestui liceu. Activitatea a fost inclusă într-un proiect complex, intitulat „Limbile străine, un pas mai departe”.

„Ziua Europeană a Limbilor este sărbătorită an de an de catedra noastră. În acest an, una dintre activitățile dragi nouă a fost lansarea revistei catedrei de limba franceză, Le Voyageur francophone. Am coordonat acest număr – al 25-lea! – împreună cu colega și prietena mea, Ramona Astalâș. Revista are 50 de pagini dense, care vorbesc despre activități, proiecte, preocupări și realizări ale elevilor din colegiul nostru, dar și ale profesorilor lor. Acest număr al revistei a apărut cu sprijinul nemijlocit al Asociației Române a Profesorilor Francofoni (ARPF), filiala Maramureș, și al Casei Corpului Didactic Maramureș, prin Ioana Dumitru, documentarist, și Florin Mihai Simion, directorul instituției”, a punctat prof. Rodica Mone, coordonator al revistei.

Alte activități desfășurate cu ocazia acestei sărbători, în cadrul proiectului educativ interdisciplinar județean ZEL 2023 – Ziua Europeană a Limbilor Străine „Limbile străine, un pas mai departe”, inițiat de Casa Corpului Didactic Maramureș, prof. Rodica Mone, în parteneriat cu Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare și cu ARPF filiala Maramureș: două ateliere de traducere și interpretariat, organizate de prof. Ramona Astalâș cu elevi ai claselor biling­ve din colegiu, la care invitați au fost prof. Nicolae Weisz, traducător, și fosta elevă a colegiului Roxana Pocol; o expoziție de carte în limbi străine, organizată de Ioana Dumitru, documentarist, din fondul de carte existent în Biblioteca CCD MM; participarea elevei Eunis Crișan, clasa a XI-a bilingv franceză, Colegiul Național “Mihai Eminescu” Baia Mare, la un concurs european de design (desene, logo-uri și diverse alte ilustrații), inițiat de Consiliul Europei.

„Pentru că afișul realizat de Eunis a fost câștigător (foto, n.r.) la acest concurs la care au participat peste 2.000 de tineri, i-am oferit și noi un premiu, un tricou imprimat cu afișul ei, ceea ce a bucurat-o mult! Mesajul transmis este unul complex și Eunis a reușit să ne atragă atenția cu câteva tușe de culoare”, a arătat prof. Ramona Astalâș.

În cadrul aceluiași proiect, au fost desfășurate și ateliere, sub titluri precum „20 de lucruri pe care probabil că nu le știai despre limbile Europei” (coordonatori prof. Rodica Mone și documentarist Ioana Dumitru), „Hai într-o călătorie lingvistică prin Europa!” (coordonator prof. Alina Soreanu) etc.

„Pornind de la aceste premise, proiectul nostru are ca obiectiv principal creșterea interesului, simpatiei și atașamentului elevilor față de studierea limbilor străine – excelent mijloc de facilitare a schimburilor culturale, științifice și tehnice. De asemenea, ne propunem să celebrăm cu această ocazie și Ziua Internațională a Traducătorilor (30 septembrie), pentru că ea face referire explicită la învățarea, stăpânirea și utilizarea limbilor străine“, a concluzionat prof. Rodica Mone.

Ziua Europeană a Limbilor este sărbătorită în fiecare an pe data de 26 septembrie, începând cu anul 2001.