Fermierii maramureşeni, monitorizaţi cu inteligenţa artificială

Science fiction în agricultură

Niciun fermier maramureşean nu mai scapă de controalele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură Maramureş (APIA).

Dacă până acum erau anumite eşantioane de fermieri care intrau în aceste verificări ce vizau legalitatea încasării ajutoarelor financiare pentru suprafeţele agricole declarate, acum situaţia s-a schimbat. Din acest an a fost introdus un nou tip de control, unul inedit, având la bază inteligenţa artificială.

Până şi controalele din agricultură s-au adaptat vremurilor moderne în care ne mişcăm. Ceea ce până acum era de domeniul science fiction, a devenit o realitate în agricultură. La cerinţa Comisiei Europene, APIA Maramureş a introdus controlul bazat pe un algoritm din calculator, adică pe inteligenţa artificială. În sistemul informatic apar toate detaliile: de la tipul culturii agricole până la date ce vizează data de răsărire, cosit, păşunat sau recoltat.

“Începând cu acest an, Comisia Europeană a solicitat statelor membre să efectueze un control total al suprafeţelor solicitate de oameni la toate parcelele. Acest lucru se desfăşoară prin aşa-zisul program Copernicus cu sateliţii din dotare: satelitul 1 şi 2. Sentinel 1 şi Sentinel 2 sunt folosiţi şi pentru captarea imaginilor, observarea, monitorizarea şi evaluarea suprafeţelor cerute de fermieri. Mai exact, este un algoritm de inteligenţă artificială care observă pe teren: categoria de folosinţă a terenului, tipul culturii agricole, stadiul lucrărilor minime efectuate: arat, însămânţat etc., precum şi data de răsărire, cosit, păşunat, recoltat, suprafeţele incendiate dacă e cazul, suprafeţele inundate, suprafeţele care nu au utilizare agricolă, din interiorul parcelei de referinţă”, a declarat directorul executiv al APIA Maramureş, Florin Urs.

În urma monitorizării prin satelit, parcelele agricole vin prezentate în sistemul informatic al APIA sub forma unui semafor: cele cu verde sunt conforme, acceptate, culoarea galbenă înseamnă că nu există informaţii suficiente, e vorba de o procesare mai mare şi unde e culoarea roşie sunt terenurile evaluate ca neconforme. Acolo unde e descoperită “buba”, fermierii sunt traşi la răspundere. Fie sunt excluşi de la plată în anul respectiv, fie au de restituit banii încasaţi în anii anteriori sau ajung pe mâna organelor de cercetare penală.

Oficialii APIA recunosc că sistemul informatic mai dă şi rateuri. De exemplu, în zonele înalte au fost prezentate culturi de rapiţă, ori era vorba despre păşuni şi fâneţe. Au fost depistate însă şi culturi agricole care nu aveau utilizarea agricolă declarată de fermier.

Într-o primă etapă au fost înregistrate 1.552 de parcele colorate în roşu din cele circa 230.000, undeva în jur de 2%. În a doua etapă s-au depistat peste 3.500 de parcele cu probleme, iar verificările prin sateliţi continuă.