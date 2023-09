Sport Team a câștigat cupa cu același nume

Clubul Sportiv Sport Team Baia Mare a organizat a X-a ediție a Cupei „Sport Team”, rezervată echipelor de fotbal old boys. Competiția s-a desfășurat sâmbătă, 23 septembrie, pe terenul din Tămaia, cu participarea echipelor: Old Boys Power Satu Mare, ASCO CF Baia Mare, Smart Boys Baia Mare și Sport Team Baia Mare.

Rezultate înregistrate: ASCO CF – Smart Boys 2-3; Sport Team – Old Boys Power Satu Mare 2-1 • Finala mică: ASCO CF – POWER Satu Mare 7-4 • Finala: Sport Team – Smart Boys 4-0.

Clasament final: 1. Sport Team Baia Mare; 2. Smart Boys Baia Mare; 3. ASCO CF Baia Mare; 4. Old Boys Power Satu Mare.

Fiecare echipă a fost recompensată cu câte o cupă și o diplomă.

S-au acordat și premii speciale, care au constat în figurine și diplome. Cel mai bun portar a fost de­semnat Ionuț Oancea – Smart Boys Baia Mare. Titlul de Cel mai bun jucător i-a revenit lui Dorin Avram – Sport Team Baia Mare. Golgheterul turneului: Ionuț Mariș – ASCO CF Baia Mare. Veteranul turneului: Vasile Ștrango – Old Boys Power Satu Mare (55 ani).

Arbitrii turneului, Cris­tian Gheighiș, Rebeka Moldovan și Ioan Pop, au fost recompensați și ei cu câte o cupă și o diplomă.