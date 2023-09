Universitatea ”Goldiș” dă startul noului an academic

Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș”, filiala Baia Mare, își deschide astăzi porțile pentru noul an academic 2023-2024. Evenimentul festiv va avea loc de la ora 15, în aula universității, în prezența invitaților, cadrelor didactice și a studenților.

În prezidiu vor fi prezenți: conf. univ. dr. Andrei Anghelina, prorector al Universității de Vest ”Vasile Goldiș” Arad; conf. univ. dr. Daniel Berlingher, decanul Facultății de Științe Juridice; conf. univ. dr. Vasile Lazăr, decanul Facultății de Științe Economice; prof. Mihai Pop, inspector școlar general; Lucian Alexandru Verdeș, președintele Tribunalului Maramureș.

”În noul an universitar, pe lângă specializările Pedagogia învă­ță­mântului primar și preșcolar, respectiv Con­tabilitate și informatică de gestiune, filiala Baia Mare a Universității de Vest ”Vasile Goldiș” oferă și specializarea Drept pentru care s-au înscris 47 de studenți. De asemenea, începând cu acest an academic, am dat startul masterului cu specializarea Analiză și expertiza contabilă, unde sunt înscriși 20 de studenți”, a punctat prof. univ. dr. Ioan-Liviu Tăut, directorul Filialei Baia Mare a Universității de Vest ”Vasile Goldiș”.

Conform structurii anului universitar 2023-2024, primul semestru are programate activități didactice până în 20 ianuarie, după care va avea loc sesiunea de iarnă. Semestrul II va începe în 19 februarie. Sesiunea de vară va avea loc între 3 și 22 iunie.