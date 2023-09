Zbor Baia Mare – Bucureşti, suspendat din octombrie!

AirConnect suspendă zborurile regulate până în primăvara anului 2024, anunţă Boardingpass.ro. Asta înseamnă că şi zborul regulat de pe Aeroportul Internaţional Maramureş spre capitală va fi suspendat.

În data de 27 martie 2023, Air Connect îşi lansa oficial zborurile din Baia Mare spre Bucureşti şi retur, anunţând două curse pe săptămână, lunea și vinerea. Prețul biletelor pleca de la 37,83 euro, adică aproximativ 185 lei un drum. De asemenea, compania mai opera şi alte zboruri interne spre Sibiu, Târgu Mureș și Suceava. În timpul sezonului estival, compania a zburat regulat şi din Constanța spre Cluj-Napoca și Timișoara, însă rutele dintre Constanța, Oradea și Suceava au fost anulate înainte de debut. Aeroportul nostru nu a primit o înştiinţare oficială din partea companiei, însă se aştepta la acest lucru: „De ceva vreme ei zboară şi nu zboară de pe Aeroportul Internaţional Maramureş. Din ce am înţeles sunt în incapacitate de plată, nu reuşesc să se mobilizeze. Nu au anunţat însă oficial despre suspendarea zborului, dar nu sunt serioşi. Noi am crezut că vor face o treabă bună când şi-au lansat cursele din Baia Mare, dar se pare că nu a fost tocmai aşa”, ne-a precizat Ionel Bogdan, preşedintele CJ Maramureş, instituţie sub tutela căreia se află aeroportul. De-a lungul ultimelor luni, compania aeriană românească a renunțat treptat și la rutele dintre București și Sibiu și Târgu Mureș. Acum a decis să suspende și ultimele trei rute regulate operate. Potrivit reprezentanților AirConnect, compania nu va mai opera zboruri comerciale regulate începând cu data de 1 octombrie 2023, astfel că rutele din București spre Baia Mare, Suceava și Timișoara vor fi suspendate. Compania aeriană efectua zborurile cu două avioane de tip ATR 72-600.