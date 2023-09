„O fărâmă din suflet” în „povești vizuale”

Artistul fotograf, Adela Rusu, vicepreședinte al Asociației „Varadinum” Oradea, a desfășurat un nou curs de fotografie în Baia Mare.

Profesoara i-a inițiat pe cursanți în tainele fotografiei, dar a încercat să le insufle și din voința ei pentru a nu abandona jocul cu imaginile fotografice după absolvire, ci să facă eforturi pentru a se perfecționa în arta fotografică. În urma cursului de fotografie destinat debutanților, dar și celor avansați au rezultat 33 de „povești vizuale” care au fost expuse în Salonul Artelor din cadrul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare.

„Sunt fotograf de peste 20 de ani. Mi-aș dori din tot sufletul ca toți care termină acest curs să îmi calce pe urme și după 20 de ani să îi văd cu niște rezultate remarcabile: cu premii la activ, cu medalii, așa cum mă pot lăuda și eu că am ajuns la 1.000. Trebuie multă muncă. Acest curs e o adevărată plăcere. În Baia Mare cursul e foarte concentrat. În fiecare zi, timp de două săptămâni am mâncat fotografie pe pâine. Fotografia e o fărâmă din sufletul tău. Dacă veți vedea fotografii joviale să știți că așa e și omul din spatele aparatului de fotografiat”, a spus Adela Rusu.

Cursul de fotografie din această sesiune a fost absolvit de: Bianca Baicoană, Oana Bud, Tunde Iosip, Claudia Koblicica, Georgeta Matei, Vlad Oniga, Ivett Tarr, Alexandra Codrean, Francesca Cormoș, Oana Iuga, Gabriela Szerasz. Cursanții debutanți au învățat toate elementele de bază: de la noțiunile despre setările aparatului de fotografiat, cum se fac setările corect până la elemente de compoziție și armonie vizuală, ulterior realizând și mici editări ale fotografiilor. În cazul avansaților au fost revizuite cunoștințele ce țin de partea tehnică și apoi s-a intrat în genurile fotografiei: fotografie de portret, fashion, peisaj, produs, fotografie de noapte, alb-negru. Pe lângă orele de teorie, participanții la curs au avut parte și de 4 sesiuni de practică, așa că s-au plimbat prin oraș, pe la Turnul Ștefan, dar și în alte spații impresionante: centrul de echitație din Băița, pădurea de la Nistru, cascada Știol.

Absolvenții cursului de fotografie s-au declarat fascinați de curs. „Am participat în primăvară și la cursul de începători. Pentru mine a fost o experiență minunată și m-am gândit să merg mai departe pe această cale. A fost o bucurie să învățăm din nou lucruri utile și frumoase. Pentru mine fotografia este o pasiune. Nu știu dacă o voi transforma vreodată în profesie, dar știu că există această posibilitate. Și sper să nu las aparatul pe raft să se așterne praful pe el, ci să fac fotografii de fiecare dată când voi avea ocazia”, a precizat una dintre absolvente, Claudia Koblicica.

Noutatea din acest an e că acest curs nu dă posibilitatea obținerii unei diplome acreditate, ci doar a unei diplome de participare, deoarece sunt aspecte ce trebuie aliniate la cerințele impuse de Uniunea Europeană. În viitor, cei care vor dori o diplomă acreditată vor fi nevoiți să urmeze un curs de circa un an. Pentru cei care vor dori să continue cu fotografia doar pentru propria plăcere, cursul din Baia Mare va dura două săptămâni, la fel ca și până acum.