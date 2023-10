La „Nord”, în jur de 5.000 de studenți au început cursurile

Centrul Universitar Nord din Baia Mare a deschis ieri festiv cursurile anului academic 2023-2024 în prezența invitaților, parteneri publici și privați, a cadrelor didactice și a studenților. La cele trei facultăți ale centrului – Inginerie, Litere, Științe – sunt înscriși în jur de 5.000 de studenți.

Preasfințitul Iustin, episcopul ortodox al Maramureșului și Sătmarului, a oferit binecuvântarea, după care conf. univ. dr. ing. ec. Dinu Darabă, decanul Facultății de Inginerie, a transmis comunității academice atât mesajul prof. dr. ing. Vasile Țopa, rectorul Universității Tehnice Cluj-Napoca (UTCN), cât și cel al prof. univ. dr. ing. Petrică Pop-Sitar, prorector.

Și în acest an universitar, UTCN are aproximativ 20.000 de studenți înscriși la cele 180 de programe de licență și master, distribuite în nouă facultăți, dintre care trei în municipiul Baia Mare.

Mai mult, în sprijinul studenților din anul I, Centrul de Carieră și Orientare Profesională al Centrului Universitar Nord din Baia Mare organizează în aceste zile Săptămâna Bobocilor.

Potrivit programului, astăzi, 3 octombrie, de la ora 16, la Biblioteca Centrului, are loc work­shopul “Cum mă adaptez la universitate?”, iar de la ora 19, la sediul Ligii Studenților “Pintea Viteazul”, este planificată o seară de film.

Mâine, 4 octombrie, studenții-boboci au intrarea gratuită la Muzeul Județean de Mineralogie “Victor Gorduza” Baia Mare (între orele 10 și 16) după care, de la ora 18, pot participa la jocuri de societate, la sediul ligii.

În următoarea zi, joi, 5 octombrie, bobocii sunt invitați la o cafea, alături de reprezentanții ligii studenților și cei ai Centrului de Carieră și Orientare Profesională. Până în 5 octombrie, bobocii din anul I pot lua parte și la un concurs pe echipe desfășurat în întreaga universitate.

Vineri, 6 octombrie, va avea loc un nou work­shop, “Cum să fii un student de succes”, activitate organizată cu sprijinul Facultății de Științe, de la ora 10. Informații suplimentare se găsesc și la punctele de informare InfoBoboc, amplasate în holurile facultăților și la cămine.