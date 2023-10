Un student maramureșean a impresionat juriul de la Vocea României

Andrei Petruș are doar 22 de ani, iar talentul său a fost remarcat de la vârste fragede. A mai avut apariții importante în emisiunea X Factor, dar și la selecția națională pentru Eurovision, de anul trecut.

De asemenea, a încântat în repetate rânduri publicul prezent la spectacolele de revistă ale Teatrului Municipal Baia Mare. Andrei Petruș are toate șansele să își clădească „o carieră de vârf în România, ca artist”, impresionând juriul de la celebra emisiune, „Vocea României”.

La Vocea României, Andrei Petruș a ales să cânte piesa „I’m Not The Only One”. Irina Rimes și Theo Rose au încercat să-l convingă să aleagă echipa lor.

„Am auzit niște inflexiuni care m-au dus cu gândul că te vei descurca foarte bine în etapele viitoare”, a declarat Irina Rimes.

La rândul său, Theo Rose a remarcat că „a fost extraordinar de frumos cum ai cântat. Nu a fost perfect, dar la tine și faptul că nu ai cântat perfect a fost îndeajuns. Nu a fost nevoie de exces. Ai o voce extraordinară, ești un băiat frumos. Vocea asta merită o șansă nu doar pentru Vocea României, dar și pentru o carieră de vârf în România, ca artist. A fost superb”. Andrei Petruș a ales să facă parte din echipa lui Horia Brenciu și a lui Theo Rose.