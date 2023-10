Avem panouri cât puterea instalată a unui reactor și jumătate

Fenomenul fotovoltaicelor de pe case ia amploare

Ultimul raport al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei despre situația privind prosumatorii, arată că ritmul racordărilor la rețelele de distribuție este tot mai mare de la lună la lună.

Practic, în luna iulie, s-a ajuns la un ritm mediu de 236 racordări zilnice, după ce cu o jumătate de an în urmă erau sub 150. Mai mult, în luna iulie a fost depășit pragul de 1.000 MW putere instalată în panouri fotovoltaice pe case, arată raportul ANRE.

Numărul prosumatorilor a crescut foarte mult, iar puterea instalată a ajuns la 1.063 MW (NR: cât puterea instalată a unui reactor și jumătate de la Cernavodă).

Reprezentanții ANRE cred că în ritmul actual se va ajunge într-un an la o capacitate instalată de 2.000 MW, fiind depășite toate estimările de până acum.

În urmă cu doi ani, ANRE estima că se va ajunge la o capacitate de 2.000 MW abia la nivelul anului 2030.

Distribuitorii consideră că autoritățile ar trebui să se gândească la măsuri menite să tempereze ritmul de creștere a puterii instalate, având în vedere că rețeaua nu face față.