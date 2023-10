În lipsa clasificării drumurilor, Maramureşul este privat de fonduri

Primarii maramureşeni au fost îndemnaţi să se mobilizeze pentru a face demersurile necesare în vederea clasificării drumurilor comunale. În lipsa unei clasificări, localităţile nu pot primi bani de la Consiliul Judeţean pentru intervenţii.

Situaţia e una delicată, ţinând cont că Maramureşul e cu mult în urmă la clasificarea drumurilor. Ne surclasează judeţul vecin, Suceava. În timp ce Maramureşul abia dacă figurează cu vreo 600 km de drumuri comunale, Suceava are vreo 20.000 de km, aşa că nici nu e de mirare că, „în vecini”, investiţiile în infrastructura rutieră sunt mai multe.

De vreo 20 de ani nu s-au mai făcut demersuri pentru clasificarea de drumuri judeţene sau comunale, susţine şeful administraţiei maramureşene, Ionel Bogdan. El a arătat că prin 2021 a avut o întâlnire cu primarii din judeţ pe această temă, dar de atunci abia vreo 2 primari au făcut demersuri pentru clasificarea drumurilor.

„Suceava are 28 de milioane lei doar pentru drumurile comunale şi judeţene, au o reţea de drumuri mai mare, căci şi judeţul e mai mare. Dar ei şi-au clasificat drumurile comunale. La noi sunt vreo 10 localităţi care nu au niciun drum comunal. În alte localităţi, sunt drumuri care practic sunt comunale, dar teoretic ele sunt străzi, deşi leagă localităţile aşa cum prevede legea. Dacă localităţile nu au făcut demersuri să fie clasificate, Consiliul Judeţean a mai ridicat această problemă, dar nu avem ce face. Am avut întâlnire cu primarii în 2021, doar doi au făcut ceva în sensul acesta şi acelea cu drumuri de vreo 2-3 km care nu impactează cu ni­mic”, a spus preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Ionel Bogdan.

Prin comparaţie cu Ma­ramureşul, judeţul vecin, Suceava, figurează cu mult mai mulţi kilometri de drumuri comunale, aşa că nici nu e de mirare că ne-au depăşit de mult la investiţii în infrastructura rutieră.

“Vreo 20.000 km de drumuri comunale are judeţul Suceava, iar Maramureşul vreo 600 km, infim, sub numărul de drumuri judeţene. Atât s-a putut. Avem mai multe drumuri judeţene care sunt clasificate, decât folosim, pentru că unele sunt prin pădure, nici urmă nu e de drum judeţean… Putem să îi sprijinim doar pe cei care au drumuri comunale. Sunt de toate culorile politice cei care nu au drumuri comunale, la fel cum sunt şi viceversa. De exemplu, comuna Poienile de sub Munte e stupid să nu primească nimic pe drumuri, dar trebuie clasificate la Consiliul Judeţean, apoi Consiliul Judeţean trebuie să facă o hotărâre de Consiliu Judeţean, apoi trebuie să facem proiect de Hotărâre de Guvern împreună cu prefectul şi să îl trimitem la minister şi abia apoi ei emit hotărâre de Guvern. E un parcurs lung şi anevoios. În 2021 i-am rugat pe primari să se mobilizeze, mobilizarea a fost infimă”, a adăugat Ionel Bogdan.