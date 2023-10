Cadre didactice din Baia Sprie, în vizită la școli din Norvegia

Două cadre didactice de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie au participat, între 25 și 29 septembrie, în Norvegia, la activitățile derulate în cadrul unui proiect bilateral de formare profesională pentru reprezentanți ai unităților școlare din învățământul profesional și tehnic. Programul a cuprins vizitarea a trei unități de învățământ și a unei companii de prelucrări mecanice.

Profesorii ingineri Flavia Schlesinger (directorul liceului) și Raveca Corina Mureșan sunt cele două cadre didactice, singurele din Maramureș, care au luat parte la activitățile proiectului, alături de alți 18 dascăli din țară cuprinși în acest flux.

În fiecare unitate vizitată de profesorii români, membrii din conducerea acestora au expus modul de organizare a activității teoretice și practice derulate atât în școală, cât și în companiile partenere.

„În Norvegia, programele de învățământ profesional și tehnic durează patru ani, ultimii doi fiind alocați stagiului de practică la agenții economici parteneri. Am observat că cel mai des întâlnite calificări sunt de operator CNC, în industria prelucrărilor mecanice, respectiv mecanic de bărci. Programa e axată, însă, pe interacțiunea cu agentul economic, pe practică. Mai mult, elevii-ucenici sunt remunerați procentual din salariul echivalent unui angajat, în func­ție de anul de practică”, a punctat prof. ing. Flavia Schlesinger, directorul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie.

În ansamblu, această țară pune clar accent pe calitatea învățământului și starea de bine a elevilor.

„Atelierele școlare sunt foarte bine dotate, iar mijloacele de învățare sunt dintre cele mai performante. În plus, prioritară e sănătatea emoțională a elevilor, mult mai importantă decât matematica, spre exemplu. Norvegia este un exemplu de succes, dar pentru a pune în practică în România ceea ce am văzut acolo trebuie alocată finanțare pe măsură”, a adăugat prof. ing. Flavia Schlesinger, directorul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie.

Activitățile au fost desfășurate în cadrul proiectului bilateral de formare profesională pentru reprezentanți ai unităților de învățământ din învățământul profesional și tehnic – Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, Fondul Bilateral, finanțat prin granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014-2021.

Conducerea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie intenționează ca, în perioada următoare, să acceseze fonduri pentru finanțarea de schimburi de experiențe și pentru elevii care urmează cursu­rile învățământului profesional și tehnic.