Carol Farcaș, recorduri și titluri

Carol Farcaș este un nume cu rezonanță în atle­tismul veteranilor din România, disciplină de care s-a atașat trup și suflet în urmă cu 35 de ani. Ajuns la 75 de ani, se poate mândri cu 180 de titluri naționale adăugate în vitrina cu trofee și medalii la probele de viteză. Este pe primul loc din țară într-o asemenea ierarhie, dintre care 64 de titluri sunt balcanice, 8 cu record balcanic.

“Mă clasez pe primul loc pe țară la numărul de titluri, în care sunt incluse și titlurile de la nivel internațional. Scopul meu este să ajung la 200 de titluri”, a precizat Carol Farcaș pentru Graiul Maramureșului.

Recent, băimăreanul a revenit acasă de la Campionatul European Masters de la Pescara, Italia, unde s-a clasat pe locul 4 în finala de la 300 m garduri cu timpul de 1:00.04, probă care i-a revenit unui atlet spaniol.

Cu toate că a încheiat cursa în afara podiumului, Carol Farcaș și-a trecut în palmares două recorduri, unul național și altul balcanic.

“Din păcate, condițiile de pregătire de la noi sunt mult sub ale adversarilor și vă dau un singur exemplu. Eu nu am posibilitatea să mă antrenez deloc în proba preferată, cea cu garduri, în schimb adversarii din competițiile internaționale beneficiază de condiții corespunzătoare”, ni s-a confesat atletul în vârstă de 75 de ani.

În 2023, mai exact în luna martie, Carol Farcaș a concurat și la Campionatul Mondial Masters de la Torun, Polonia, terminând campionatul pe locul 4 la 60 m garduri. Tot în luna martie, la Campionatele Naționale de la București, a cucerit 4 medalii de aur, la 60 m garduri, 60 m plat, 200 m și 400 m. Aurul de la 200 m a constituit realizarea primului record național din 2023, al doilea fiind consemnat recent, la CE de la Pescara. O altă competiție internă s-a derulat în luna august a acestui an, Campionatul Național de pistă de la București. Și aici bilanțul medaliilor a fost identic cu cel de la CN din luna martie, 4 de aur – 80 m garduri, 100 m, 300 m garduri și 400 m.