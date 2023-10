La mulți ani, doamna dr. Viorica Cherecheș!

La ceas aniversar, onorăm viața și activitatea unui medic prețios pentru comunitatea băimăreană

Peste 40 de ani în slujba comunității băimărene, mii de vieți salvate și pacienți grav bolnavi puși pe picioare, ca medic. În calitate de manager, un spital gri și insipid pe vremuri – Spitalul de Boli Infecțioase – transformat în cea mai performantă și modernă unitate de profil din Nord-Vestul României!

În cei peste 40 de ani de activitate ca medic, dar și ca manager al Spitalului de Boli Infecțioase din Baia Mare, dr. Viorica Cherecheș și-a pus amprenta în mod pozitiv asupra comunită­ții băimărene. A salvat mii de vieți, a pus pe picioare oameni extrem de bolnavi, toate acestea cu un profesionalism desă­vâr­șit și o umanitate rară, fiind un adevărat exemplu de urmat pentru orice cadru medical. Astăzi, doamna dr. Viorica Cherecheș își aniversează ziua de naștere. O onorăm prin acest articol și îi dorim mulți ani înainte, în sănătate și putere!

Ziua Internațională a Medicului a fost celebrată în urmă cu câteva zile. Un bun prilej pentru a ne aduce aminte de medicii aflați în linia întâi pentru sănătatea comunității noastre, mulți dintre ei adevărați îngeri care fac diferența între viață și moarte.

Un astfel de medic, profesionist și dedicat, care și-a pus în mod pozitiv amprenta asupra comunității băimărene este fără doar și poate dr. Viorica Cherecheș. În cei peste 40 de ani de activitate, domnia sa a salvat mii de vieți și a pus pe picioare oameni grav bolnavi, care nu mai aveau speranță până să ajungă la ea.

Ca manager al Spitalului de Boli Infecțioase, Viorica Cherecheș a demonstrat că se pot face minuni și cu fonduri modeste. Dacă nu a primit finanțare suficientă, a reușit din puțin să transforme un spital gri și neperformant într-unul dintre cele mai curate și moderne unități spitalicești de profil din Nord-Vestul României. Cei care trec pragul acestui spital pot să vadă din exterior ce înseamnă un management impecabil, iar cei care au fost tratați aici au parte de toate condițiile, de la cele mai importante și până la cele mai banale, care fac diferența!

Astăzi, 5 octombrie 2023, doamna dr. Viorica Cherecheș își aniversează ziua de naștere. Este o ocazie potrivită pentru a recunoaște altruismul și grija de care dă dovadă zi de zi pentru pacienții săi. Este cu certitudine unul dintre supereroii zilelor noastre, care, de mai bine de 40 de ani salvează, se dedică trup și suflet oamenilor aflați în nevoie.

Despre greutățile meseriei sau ale rolului de manager, doamna Cherecheș nu prea a vorbit des. Suntem convinși că această meserie înseamnă serioase eforturi, tocmai de aceea ne-am gândit să ne exprimăm recunoștința pentru dedicarea și priceperea ei. Pentru toți copiii pe care îi tratează cu părintească grijă și iubire – credem că acesta este unul dintre ingredientele minune din tratamentele care însănă­toșesc -, pentru adulții, dar și seniorii pe care îi veghează, oferindu-le și sprijin emoțional și empatia atât de necesară în relația cu un om aflat în suferință.

O privim cu admirație și respect pentru că este unul dintre medicii care nu doar tratează simptomele, ci și vindecă sufletele și inspiră speranță.

„Pentru un medic dedicat pacienților săi nu există o mulțumire mai mare decât să știe că și datorită lui un om este bine, sănătos, alături de familia și comunitatea sa. În cei peste 40 de ani de când slujesc oamenii am întâlnit mii de pacienți cărora m-am străduit să le fiu de folos, să le fiu alinare și salvare. De fiecare dată când tratez un caz mai grav, când salvez o viață, am parte de cea mai mare mulțumire profesională și personală. Iar aprecierile acestor oameni, ale celor dragi lor încununează de fiecare dată sentimentul lucrului bine făcut, cu mult suflet, atenție, răbdare, implicare, responsabilitate și profesionalism”, declara dr. Viorica Cherecheș în 2021, după ce a primit în dar icoana Maicii Domnului de la părintele Gavril Gavriș, care se numără printre pacienții salvați de domnia sa.

Pe lângă profesionalism și altruism, credința în Dumnezeu și rugăciunea sunt „armele” cu care luptă pentru pacienții săi doamna dr. Cherecheș.

„Sunt alături de pacienții mei atât cu recomandări medicale, cu tratamente serioase și atent gândite, cât și în rugăciune. Știința și credința nu se exclud, dimpotrivă. Avem nevoie de ambele pentru a răzbi. Am fost onorată nu o dată cu distincții și diplome, elogiată în diverse publicații, toate au însemnat mult pentru mine, dar cel mai sincer mă bucur de zâmbetul celor care au trecut prin momente dificile și pentru a căror salvare am contribuit și eu”, arată dr. Viorica Cherecheș.