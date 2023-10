Mai puține accidente rutiere grave pe șoselele din Maramureș

Numărul accidentelor rutiere grave produse pe șoselele din Maramureș în primele opt luni ale acestui an a scăzut cu mai bine de un sfert față de perioada similară a lui 2022. Este deja al treilea an consecutiv în care este înregistrat un grad ridicat de siguranță pe drumurile publice din județ.

Un raport al Serviciului Rutier Maramureș arată că, în ceea ce privește situația accidentelor grave produse pe raza județului nostru, în primele opt luni ale anului curent, numărul acestora a scăzut față de anul precedent cu 27,6%.

“Astfel, pe drumurile publice din Maramureș s-au produs 55 de accident grave, cu 21 mai puțin, în urma cărora 22 de persoane și-au pierdut viața. Cifra aceasta este mult sub media națională, calculată la suta de mii de locuitori. Mai mult, suntem în “jumătatea bună” a clasamentului și este al treilea an consecutiv în care înregistrăm un grad ridicat de siguranță pe drumurile publice din Maramureș”, a declarat comisar-șef de poliție Dorin Gherman, șef Serviciu Rutier.

Totodată, polițiștii încearcă să îndeplinească și obiectivul asumat de România, prin PNRR, de reducere cu 50% a numărului de persoane decedate în decada 2021-2030.

Raportul Serviciului Rutier Maramureș indică faptul că, în primele opt luni, în cadrul celor 1.261 de acțiuni, cu 14% mai multe decât în perioada similară a anului anterior, polițiștii au constatat 651 de infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice și 20.062 de contravenții, în creștere cu 229.

“Au fost ridicate în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice 2.541 de permise de conducere dintre care 1.374 pentru depășirea limitei de viteză, 449 pentru depășiri neregulamentare, 159 pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice și 64 pentru neacordarea priorității de trecere. Totodată, au fost retrase 591 de certificate de înmatriculare”, a concluzionat comisar-șef de poliție Dorin Gherman, șef Serviciu Rutier.