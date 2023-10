Sărbătoarea Castanelor, organizată “când castanele sunt coapte”

Ediţia din acest an a Sărbătorii Castanelor va avea loc atunci “când castanele sunt coapte”, a anunţat primarul municipiului Baia Mare. El a precizat că evenimentul se va derula în perioada 27-29 octombrie şi va avea un format nou. Manifestările vor fi organizate în zona B-dului Unirii, în Centrul Istoric al oraşului, în Piaţa Revoluţiei, dar şi în cartiere: din Ferneziu, Firiza, Gării, până pe Valea Borcutului sau Aleea Rotundă, cartierul Săsar.

“Anul acesta, sărbătoarea se va desfăşura într-un format curat, într-o atmosferă de bună dispoziţie, dar în siguranţă, în respect faţă de lege, faţă de ordinea publică, faţă de copii, de vârstnici, de doamne şi domnişoare, astfel încât să fie un exemplu de ordine, disciplină, bună dispoziţie, veselie, produse de bună calitate puse spre vânzare şi în curăţenie şi respect faţă de normele igienico-sanitare” – a punctat primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş.

Edilul băimărean a mai adăugat că în acest an îşi doreşte să impună un anumit plafon comercianţilor, să nu se mai “exploateze” buzunarul cetăţeanului: “Ne dorim ca micul să nu mai fie 10 lei, ci maximum 5 lei, grătarul să nu mai fie 15 lei, ci maximum 10 lei, să nu îşi bată joc nimeni de buzunarul cetăţeanului”.

Pe de altă parte, primarul a mai precizat că se va analiza şi denumirea produselor puse în vânzare. De exemplu, kurtoskolacs-ul se va comercializa sub denumirea de “cozonac băimărean” la fel ca anul trecut. În plus, se anunţă manifestări cultural-artistice de calitate.