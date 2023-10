Baby Boxes (Leagăne ale vieții) pentru copiii abandonați

• Proiect legislativ, în premieră, lansat de o maramureșeancă •

O maramureșeancă lucrează la un proiect legis­lativ, în premieră pentru România. Președintele Asociației „Piciorușele – Little Feet”, Dana Ardelean, are în vedere achiziționarea unor „Baby Boxes”, adică niște dispozitive unde ar urma să fie lăsați copiii nou-născuți abandonați. Ideea așa-ziselor „Leagăne ale Vieții”, preluată din alte țări, are ca scop prevenirea abandonării bebelușilor la gunoi sau în alte locuri unde riscă să nu supraviețuiască.

Deocamdată, Dana Ardelean vrea să promoveze acest proiect pentru a-l face cunoscut românilor. Ulterior, prin Comitetul de inițiativă cetă­țenească pentru promovarea inițiativei legislative, proiectul va fi depus la Parlamentul României.

„Pornind de la ideea de combatere a abandonului ilegal, un proiect legislativ ca Baby Box, este în opinia mea atât inovator, cât și vital pentru România. Aștept în această fază și alți lideri din diferite zone ale țării să se alăture proiectului. Însă, convingerea mea în inițierea acestui proiect este că Baby Box, înainte de a fi adoptat de Parlamentul României, trebuie adoptat în primul rând în inimile noastre, ale românilor. Am pornit la drum cu ideea de conștientizare, ca românii să îndrăznească să creadă că și noi putem avea la îndemână o astfel de soluție sau mai precis spus, o ultimă soluție pentru părinții care se găsesc în imposibilitatea de a întreține un nou-născut așa cum acest proiect oferă deja în alte țări”, a declarat Dana Ardelean.

Astfel de dispozitive există deja amplasate în țări precum: Ungaria, Austria, Germania, Franța, Cehia, Elveția, Rusia, China, Brazilia, Portugalia, Filipine, Pakistan, India, Africa de Sud, Anglia, Irlanda, SUA, Canada, Coreea de Sud etc.

Practic, baby boxes pot fi asociate cu niște leagăne ale vieții, deoarece sunt un refugiu pentru bebelușii de care mamele încearcă să scape la scurt timp după naștere. „Baby Box este cel mai sigur refugiu pentru bebelușii nou-născuți abandonați. Mamele aflate în criză pot apela la această ultimă alternativă, fără ca ele să trăiască cu vinovăția și rușinea uciderii propriului copil. Știm că acești copilași abandonați în zone fără siguranță, în frig, sunt găsiți de cele mai multe ori, prea târziu. Baby Boxes sunt niște dispozitive controlate climatic și prevăzute cu un sistem de alarmă, amplasate în pereții stațiilor de pompieri, ai spitalelor și centrelor rezidențiale. Ele asigură atât păstrarea anonimatului mamei, cât și viața nou-născutului, iar mama dacă se răzgân­dește poate să îl ia pe micuț îna­poi în maximum 6 săptămâni. Practic, predarea unui nou-născut în Baby Box reprezintă un act juridic care se ridică la consimțământul pentru adopție. În 45 de zile copilul poate fi adoptat. Astfel, copiii care mor la propriu în tomberoanele de gunoi, pot fi salvați și pot beneficia de o nouă familie, o aleasă educație și o nouă identitate prin adopție. Vom crește copii sănătoși emoțional, pregătiți pentru vremurile dificile pe care le trăim. Sunt atâtea familii de români în așteptare de ani de zile cu atestatul de adopție în dosar, pregătiți să le ofere tot ceea ce acești micuți au nevoie”, a adăugat Dana Ardelean.

Președintele Asociației „Piciorușele – Little Feet”, Dana Ardelean, nu este la prima acțiune de acest gen. Ea a mai avut și altă propunere legislativă pe o temă diferită și chiar a fost vocea copiilor nenăscuți în Parlamentul European.