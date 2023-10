Patric Iluț, locul 3 în clasamentul mondial de snowboarding

Federația Mondială de Snowboarding a publicat, joi, clasamentul mondial actualizat pentru disciplina olimpică snowboarding.

În clasamentul pentru groms (tineri atleți sub 15 ani), la disciplina snowboarding slopestyle apare și băimăreanul Patric Iluț pe poziția a 3-a! Performanța este fără precedent în snowboardingul românesc, nici un practicant de slopestyle din România nereușind să urce atât de sus în clasamentele oficiale WRR și WRT. Reușita este colosală, având în vedere că Patric nu a primit un cod FIS din partea Federației Române de Schi, astfel el nu a putut să participe la niciun concurs FIS, fiind astfel privat de o mulțime de puncte. Aceasta reprezintă o pierdere imensă nu doar pentru sportivul băimărean, ci și pentru sportul românesc.

Reamintim că sportivului băimărean i-a fost refuzată participarea la Jocurile Olimpice de Tineret de la Maribor, Slovenia, din acest an, de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român, unde tânărul era calificat la disciplina skateboarding street. Probabil România nu are nevoie de medalii, de titluri și de un viitor în 2 discipline olimpice diferite.

În acest moment The Flying Boy se antrenează din greu la Praga (Cehia), pentru finala circuitului mondial World Rookie Tour la skateboarding, unde este calificat pe prima poziție. Finala WRT se va desfășura în acest weekend, 6-8 octombrie, în celebrul skatepark Mystic Skatepark.