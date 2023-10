„Poezia vieții” transpusă în culori pastelate de Dana Puiu Valentina

Profesoara, criticul literar și poeta, Dana Puiu Valentina, conf. univ. dr. în cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare, și-a dezvăluit latura „lirică” din ipostaza de artist plastic. Dana Puiu Valentina a expus în Salonul Artelor din cadrul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare lucrările realizate în tehnicile: acryl, colaj și pastel. Expoziția „Caleidoscop poetic minimalist” poate fi văzută până în data de 14 octombrie.

Expoziția profesoarei Dana Puiu Valentina include 67 de tablouri. „Fiecare tablou are o poveste, unele sunt adevărate haikuuri, altele nuvele și poezie. E o lume plină de culoare”, a spus Alexandru Puiu, decorator.

Artistul plastic, Bertalan Kovacs, a remarcat că prima impresie pe care o ai când vezi expoziția e una „copleșitoare”. „E ceva nou, nemai­întâlnit în expozițiile convenționale. Mi se par foarte sincere aceste lucrări. Eu aș crede că ele sunt lirice, sunt exprimarea stărilor de suflet, sunt poezii”, a adăugat Bertalan Kovacs.

Artista plastică, Dana Puiu Valentina, a vrut să redea „adâncimea în perspectivă, conglomeratul dintre poezie, literatură și uneori muzică,. Am lucrat pe fond muzical, multe genuri. Am nevoie de muzică, la fel cum am foame de poezie. Asta se poate plasticiza, poate să treacă în penel. E poezia vieții. Privind toată expoziția mi se pare foarte pastelată, e plină de culoare, emană un oarecare optimism. Secretele sunt închise în tablouri, iar privitorii le pot descifra cum vor ei”.