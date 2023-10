Cărțile Anului, premiate de Nord Literar

„Cărțile sunt oglinda în care ne privim sufletele”. Pornind de la acest crez, managerul revistei de cultură „Nord Literar”, Dana Gagniuc Buzura, a pus la cale și în acest an împreună cu echipa sa organizarea unei „sărbători a cărții”. Evenimentul „Cărțile Anului” a fost găzduit vineri, 6 octombrie, de sala de ședințe „Bogdan Vodă” a Consiliului Județean Maramureș.

Poetul Ioan Pintea, cel care a fost președintele juriului care a premiat „Cărțile Anului” a remarcat faptul că, în acest colț de țară, „fenomenul cultural crește pe zi ce trece. În alte zone lucrurile stau destul de prost, erau tradiții culturale, literare care s-au stins. Aici rezistă grație unor oameni care se implică cu devotament și entuziasm, avem această revistă de cultură importantă, apreciată la nivel național, ceea ce înseamnă foarte mult pentru zona aceasta”.

La actuala ediție a evenimentului, juriul a fost format din poetul și directorul Bibliotecii Județene „George Coșbuc” din Bistrița-Năsăud, Ioan Pintea, lector univ. dr. Raluca Giurgiulescu, profesorul și criticul literar, Delia Muntean, poetul și președintele comisiei de cultură din cadrul Consiliului Județean Maramureș, Gheorghe Mihai Bârlea, redactorul-șef la Revista de Cultură „Nord Literar”, scriitorul și jurnalistul, Gheorghe Pârja.

Premiile acordate în acest an sunt următoarele:

Premiul pentru poezie: Rodica Brad Păuna – volumul “Nu m-ai scos din coasta ta”

Premiul pentru proză: Ciprian Coc – Sub Văratec

Premiul pentru memorialistică: Mihaela Ganța – Tăcerea dintre cuvinte

Premiul pentru critică literară: Daniela Sitar-Tăut – Valori și prezențe conjuncturale. Cronici literare (II)

Premiul pentru carte de știință: Dorin Șef – Dicționar etimologic al localităților din județul Maramureș

Premiul pentru traducere: Tatiana Dragomir – Devotatul (autor: Viet Thanh Nguyen), Saga Wingfeather. Pe marginea întunecatei mări a întunecimii. Cartea I (autor: Andrew Peterson)

Premiul pentru monografie: Dumitru Chiș – Monografia orașului Săliștea de Sus;

Premiul pentru album de promovare a patrimoniului cultural maramureșean: coordonator George Nicoară – Biserici de lemn din Maramureș

Premiul special al juriului: Tinuța Grec – Rădăcini. O istorie a Borșei în date și imagini, 1717-2023 (volumul IV)

Premiul “Cartea Anului” (diplomă de excelență): Gheorghe Glodeanu – Incursiuni în imaginarul ezoteric.