Cupa Nordului și Memorialul “Vasile Sălincean” la judo

ACS Academia de Judo Baia Mare organizează, în data de 14 octombrie, Cupa Nordului, ediția a XVIII-a, și Memorialul “Vasile Sălincean”, ediția a V-a la judo, în sala de sport a Colegiului Economic “Nicolae Titulescu”, începând cu ora 9.

La cele două evenimente sunt așteptați peste 300 sportivi din țară și străinătate. Competițiile sunt organizate la 3 categorii de vârstă: copii sub 13 ani, copii sub 15 ani și copii sub 18 ani.

Pentru toți iubitorii și susținătorii judoului intrarea este liberă!

Acest eveniment este realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș.