PAMFLET • Să râdem de ei, înainte să râdă ei de noi!

Taxa Horeca, noaptea minții

Știm, a trecut, dar merită amintită. Un băiat deștept din HORECA s-a gândit să ceară Statului să pună o taxă românilor care aleg să facă turism în străinătate. Și să le-o dea lor, ne gândim, taxa. Așa, că de ce n-am rămas în țară. Noi am zice să se extindă măsura. Faci Revelionul acasă, taxă! Faci pizza acasă, taxă! Nu bei cafeaua în oraș cu 15 lei? Taxă, păi unde te crezi? Cine să susțină HORECA, unde altundeva ai putea să capeți ceva la preț maximal, în deplinul dispreț al chelnerului? Și vorba glumei feisbuciste cu meniul modern. “Orez cu ciuperci-14 lei. Risotto con funghi – 50 de lei”.

Rugby iar

Hai că putem. România s-a prezentat la Mondialele de Rugby în mare formă, ne roade patriotismul pe la căpăstru. Am înfrânt după cum urmează: 8-82 cu Irlanda, 0-76 cu Africa de Sud, 0-84 cu Scoția. Urmează duminică meciul final cu Tonga. Hai că se poate! Cel puțin un 0-50 am putea scoate!

Pădurea Borșei reloaded 2.0

Aflăm cu stupoare că până la urmă cineva a dat dreptate lăzii cu zestre din Borșa, un I.T.R.S.V. din țară a dat titlu de proprietate composesorilor celebri pentru mii și mii de hectare de pădure sau mă rog, de locul unde era pădure. Abia ce se reînființase Ocolul silvic de Stat cu speranța că…poate e ceva pădure de administrat. Când colo, se pare că războiul dus de vreo două decenii va fi câștigat de doi războinici borșeni. Dar nu putem să nu simțim în spatele lor răsuflare/ adiere de oameni mai importanți, de oameni mari. Se simte și gata!

Preț performant de microbuz electric?!?

Am auzit una flagrantă. Ne și temem s-o credem. Ați tot auzit de microbuze electrice ce vin și se anunță comunităților locale, să fim și noi în rând cu lumea… OK, dar știți cât costă? Câte 250.000 de euro unul! Interesant, Consiliul Județean a prins o ofertă și a luat unele cu 78.000 de euro. În paralel, vorbind de mașini adevărate, un microbuz Mercedes adevărat, ultrautilat, pe motorină, costă 100.000 Euro. Cel electric Mercedes? Ia vedeți în poză… Întrebare: suntem tâmpiți sau e Statul jignitor de bogat și nu știm? Suntem România Saudită sau ce?

Centura Băii Mari la Baia Sprie. Asumat

Știți bucata de centură a Băii Mari care ar merge spre Baia Sprie? Nu prea mai merge, s-a răzgândit, cică merge spre Cavnic. Baiul e că acolo în zonă stau oameni. De mult. Care le-au zis celor care măsurau să nu facă drum pe-acolo, că alunecă terenul. Nu și nu, ce știi tu, bade? Noi, specialiștii, tu du-te cu dibolii! Așteptăm calmi, cuminți, știind că știu că li s-a spus că-i bai acolo, ca-n Dealul Groșilor sau la Sârbii Fărcașei. Să nu ziceți că nu știm că știți!

Hai cu diaspora!!!

Avem un partid care e încă prin clasa 6-a, scrie compuneri. Bine, are și public dedicat, nu avem ce zice, de aceeași statură.

I-auzi la ei: “Trăim într-o epocă digitală unde zilnic suntem bombardați cu nenumărate informații. Dar cât din ceea ce citim este autentic și nepărtinitor? Românii noștri din diaspora merită o platformă centralizată, cu informații verificate, fără influențe politice, pentru a rămâne conectați cu țara într-un mod obiectiv și imparțial. Cerem un spațiu unde adevărul nu este colorat de agende politice, un spațiu dedicat românilor din toată lumea care doresc să știe realitatea așa cum este ea. Haideți să unim diaspora și țara prin informații imparțiale verificate!”

Superb, vor Diaspora. Toți o vor. Dar tot ei, câteva rânduri mai jos, oferă informații “corecte și imparțiale”: “Plata cu cardul ne transformă în cobai sau ținte de marketing ale… multinaționalelor! Plata exclusivă cu cardul înseamnă control total. Când vrea sistemul îți închide contul și nu mai poți lua nici măcar o pâine!”

Lapte, miere, )…=SD!

Iar revine deputatul preferat, activ, iubitor de el însuși: “Salariul minim general crește de la 1 octombrie la 3.300 de lei! Salariul minim în construcții crește la 4.500 de lei! Concomitent cu angajarea răspunderii pe măsurile fiscal-bugetare, Guvernul va adopta printr-o procedură distinctă, prin HG, respectiv UG majorarea salariului general și a salariului minim din construcții și agricultură. Acest beneficiu pentru salariați va intra în vigoare de la 1 octombrie 2023, indiferent de parcursul actului normativ”.

Aplauze, public, valuri pe stadioane. Stai așa că ne-am amintit: cu scăderile de prețuri cum stați, tot așa? C-am început să alimentăm cu 7,88, nu de alta. Că n-au scăzut gogoșarii sub 7-8 lei nici la cei de market, nici de la bade, nici la cei polono-ungari.