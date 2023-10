Ca niciodată, scăzut dramatic, Râul Săsar pute iar (ca odinioară)

Cetățeni oameni de bine ne-au atras atenția că râul Săsar pute iar „ca-n vremurile bune”, în partea de jos a orașului, după tributul dat de civilizație, să zicem. Dar se petrece pe fondul secetei, drept pentru care am urcat sus, la munte, la izvoarele sale.

Oficial, râul Săsar este afluent al Lăpușului și are o lungime de 31 de kilometri, având ca afluenți de dreapta văile din Chiuzbaia, Firiza, Usturoiu și Valea Borcutului, iar de dreapta…mai nimic. Odinioară poluat de la naștere, vezi mina Șuior, apoi minele Baia Sprie, plus orașele cele două plus tot ce însemna combinat și fabrică băimăreană, plus case nelegate la canalizare în Baia Sprie sau Baia Mare. O mo(n)stră este până în ziua de azi pârâul ce însoțește strada Nucului din Baia Mare. Dar să revenim la prezent, am urcat în munții Gutâi, spre mina Șuior, de unde izvorăște Săsarul. Nu mai izvorăște… stă! E doar ochiuri de apă ici-colo, abia curge. Ce-i drept, de acolo se alimentează orașul Baia Sprie cu apă, iar localnicii spun că nu au avut penurie anul acesta, nici un moment.

Drept comparație, în primăvară/ iarnă umblam prin aceeași zonă în căutare de pleurotus și Săsarul cel tânăr vuia, cădea în cascade. Cât despre calitatea sa, a râului, Săsarul, odinioară mort și prezent pe lista Organizației Mondiale a Sănătății ca “zonă cu risc pentru sănătate”, este azi sursă de apă pentru Baia Sprie, în timp ce în Baia Mare se pot vedea rațele sălbatice în mai multe locații. Situația curățeniei se schimbă evident după stația de epurare, culmea, rațele sălbatice rămân până la vărsarea în Lăpuș, loc sălbatic aproape impresionant, ținând cont de imediata vecinătate cu halda de steril de la Bozânta.