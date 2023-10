Fermierii care vor livra legume către centrele ”Unirea” vor primi banii pe loc

Veste bună pentru fermierii care vor preda producția de legume și fructe la centrele de colectare ”Unirea”. Aceştia vor primi plata pe loc! Casa de Comerț ”Unirea” va asigura o sumă de 300 de milioane de euro, printr-o linie de credit, pentru ca centrele să poată face plățile către producători la momentul preluării mărfii.

După ce a anunțat deja câte un centru de colectare legume-fructe în județele Olt și Buzău, ministrul Agriculturii Florin Barbu a spus că un astfel de centru va fi înființat și în zona Dăbuleni, județul Dolj. De altfel, aici vor fi construite două astfel de centre, al doilea urmând să fie în zona Desa. „Așa cum am promis, construcția primelor 6 centre, din cele 15 câte vor fi realizate în România, prin Casa Unirea, va începe în acest an. Am predat deja primele trei amplasamente în județele Buzău, Olt și Dolj”, a mai precizat ministrul. Potrivit ministrului Agriculturii, ulterior finalizării investițiilor, centrele de colectare vor fi predate în sistem de locație, pe un termen de 49 de ani, către cooperativele de producători. Fermierii care își vor aduce legumele și fructele la aceste structuri vor încasa contravaloarea acestora la livrare, fără a fi nevoiți să aștepte decontări de la alte entități din lanțul de desfacere a mărfii.