Insistența dă roade! Redescoperirea platoului Tătaru via Vadu Izei, cu ieșire spre Izvoare sau spre Blidari

Am dorit de mult să parcurgem platoul Tătaru, în totalitatea sa, dar mai ales să-l înțelegem. Dacă nu ați fost, e obligatoriu…imaginați-vă un câmp de munte, la 800-1000 de metri altitudine, mărginit de Baia Mare, Desești, Giulești, Vadu Izei, Sighet, Sarasău, Săpânța. E imens, odinioară erau zeci de stâne pe pășune. Am decis să-l abordăm dinspre nord, pe parcursul a două zile diferite, să-l cunoaștem.

Intrăm pe la limita dintre Vadu Izei și Sighet, la stânga, prin cartierul sătean/orășean fifty-fifty Șugău, urcăm spre Agriș, unde de această dată ne facem timp să vedem Casa Finlandeză, a legendarului ofițer Leonard Mociulski. E îmbătrânită, modificată de ciobani, cu gunoaie și peste tot în jur înflorește periculoasa ciupercă Amanita muscaria, cea roșie cu puncte, cea frumoasă… atât otrăvitoare, cât și halucinogenă. Urcăm și abordăm cu mult, poate prea mult curaj, Strunga Țiganului. Cine a schițat acel drum n-a fost sănătos la cap…e o abordare a Crestei Pietrei, falia de care mai vorbeam, cu drum în diagonală, cu hău în stânga și pe un drum foarte discutabil și pentru amatorii de offroad.

Ieși pe platou, lângă vârful Țiganu, având în față Pietriceaua, o formațiune superbă de rocă. În stânga am fi avut Tăul Negru și stânca Biserica Vulpii, primul fiind obârșia cascadei Strungi, dar era gard electric, în plus, poate cea mai mare ciurdă de vaci Angus văzută în Maramureș, superbă imagine cu felicitări celui ce a avut ambiția pentru asemenea turmă. Începem să coborâm, prin pășune de munte, printre vârful Negru-1207 și vârful Obârșii, ieșim în locul numit fain de tot: Cioatele lui Șter, unde…cerem îndrumare. Hărțile ajută cât ajută. Alți dotați cu 4×4 căutau ciuperci, fără mare succes. Ținem dreapta și ieșim la o intersecție. Decidem pentru dreapta, era zi de sâmbătă, cu tonusul potrivit. Ieșim la Valea Brazilor, apoi în Poiana Brazilor cea cu alt tău, altă zonă umedă, începem să urcăm, trecem prin superbe păduri amestecate, abuzate ici-colo. Lăsăm în urmă vârful Brazilor, Preluca Cățelei, alt nume interesant, apoi vârful Măgura Mică. Într-un final, după emoții că ne trezim în Săpânța sau în Oaș, din cauza lipsei totale de marcaje sau a marcajelor aiurea, vedem o anume baracă forestieră părăsită, la drum. Suntem deasupra Poienii lui Dumitru, la Poiana Lungă, pe teritoriul Băii Mari. Spre nord am lăsat în urmă Săpâncioarele, zona Colibi, asupra căreia vom reveni. Am ținut spre vest, regulamentar, așa cum ne-a îndrumat șeful de Ocol silvic Mara și am reușit. Cu coborâre spre Blidari, Firiza, în Baia Mare. Dar nu suntem satisfăcuți. Știm accesul spre Câmpul Tătaru dinspre Mara. Și cel dinspre Sat Șugatag. Am completat cu cel dinspre Agriș. „Da’ de făceam stânga după Cioatele lui Șter?”

Alternativa, spre Izvoare

O zi de pauză lăsăm, dar revenim, recunoaștem, cu gândul la ghebele de miere Armillaria ostoyae, surori cu Armillaria mellea, văzute din zbor mai ieri. Vorba unui cunoscător cu rădăcini chiorene/maramureșene, ghebele de gen apar masiv la 3-4 ani, altfel ici – colo, dar nu-ți face plăcere să le cauți, când găsești sunt sute, umpli traista pe loc, nu dau satisfacție ciupercarului. Revenim deci cu ochii la pradă, dinspre Blidari/ Poiana lui Dumitru, ajungem la pârâul Brazilor la intersecție și alegem să ieșim spre Câmpul Tătaru. Coborâm pe Valea Brazilor, cu vârful Pleșca în dreapta și cu Piciorul Răchitei în stânga, ajungem printre stâne și vedem măreția Câmpului Tătaru, cu un unghi din care vezi perfect Gutâiul cu Creasta Cocoșului îndreptată spre tine, amenințătoare, chiar ca o creastă înfuriată. Mergi spre Pleșca, dai de blocurile celebre, ce așteaptă investitori, autoritatea locală din Ocna Șugatag e gata să le ofere.

Trecem prin Poarta Roșie și suntem pe drum județean, fie el de pământ, pe Valea Runcului. Ne prinde noaptea, e tot mai interesant traseul așa. Culmea, nu se mai taie lemn ca odinioară, pe-aici abia treceai de lemnele de la drum. Ajungem spre Izvoare, spre Brazi și ieșim în asfalt, pe drumul de Izvoare, pe la fosta cabană Maratex și la altele. De-aici, spre casă. Dar de ce am făcut asta?

Petru că nu există loc mai propice turismului de toate genurile decât acest platou. Sigur că locuri de gen mai sunt, în Borșa la Știol ori în munții Maramureșului. Dar așa, un platou alpin mărginit de Baia Mare, de Sighet, de alte 4 comune ba și foarte aproape de Oaș, nu mai găsești. Cu acces din 5-6 părți, cu viitor lac de acumulare la Runcu, cu pante line numai bune de învățat schiul, cu drumuri pentru toți, de la cărare la ATV la TAF. Mărginită de vreo 6 din cele mai frumoase cascade ale Maramureșului, cu tăuri, cu plante rare. Cu viață sălbatică interesantă, cu o presupusă/teoretică ofertă culinară eco, de la stânele de oi și ciurdele de vaci de pe platou. Ar trebui să fie o nestemată a Maramureșului. Și nu e. Drept pentru care vom mai reveni, până învățăm să vorbim despre adevăratele atuuri ale Maramureșului în materie de turism, nu de horincă, porți, biserici. Nu se poate face turism la voia sorții, dacă vrei rezultate. Dacă vrei să te minți cât ești tu de atractiv, de „Țară a lemnului”, să faci pliante și mai nou, ima­gini cu drona, ca să impresionezi, dar turiștii să stea în pensiuni să mănânce „platouri țărănești” cu salam și slănină din Metro, ori dimpotrivă, să pierzi turiștii temerari prin munți din cauza lipsei marcajelor firești și logice, e treaba ta, ofertantule de turism. Nu subscriem.