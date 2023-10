Sfidarea învățării din cărți

Când președintele țării, fost profesor de liceu, și-a asumat nobila misiune de a sprijini România Educată, am tresărit în sensul bun al cuvântului. Mi-am amintit că și eu, prunc de la țară, sortit să rămân lângă pământ, am ajuns să scriu acest text numai datorită cărților, admirabililor învățători și profesori, care m-au îndrumat spre biblioteci și librării. Da, știința de carte este salvarea și urcarea omului spre treptele înțelegerii lumii. Ca mine au fost sute de prunci din Maramureș, care au găsit lumină în cărți. Am copilărit lângă casa lui Lilica, cu un mare savant al acestor timpuri și un renumit medic cardiolog. Toți trei ne spălam în plisa de pe Cosău, după o zi de lucrat la fânul părintesc. Da, eram prunci de țărani și fiecare, pe propria trudă, am ajuns mai de folos în lume. Nu am rămas la plug, nu am rămas la coasă!

Cărțile sunt salvarea omului! De aceea am rămas un mare susținător al celor care doresc să se descopere prin lecturi, prin învățătură, prin lumina Cuvântului. Ni se spune că lumea merge înainte. Cine vrea să vadă asta ne poate spune mai multe. Când aud că de pe platforme politice se transmit mesaje ciudate către cei tineri, nu am cum să tac. Repet, a nu știu câta oară, că nu am nici un amestec cu suburbiile politicii, nu mi-am rezemat viitorul pe eșafodaj partinic. Cinste celor care au reușit să-și armonizeze sufletul cu interesele țării. Că fără politică, de preferință alternativă, nu se poate împlini democrația. Cu asemenea crezuri spre binele țării, îmi îngădui să am observații asupra mersului evenimentelor din preajmă. Am fost siderat de faptul că activiștii unui partid, care se revendică de la morală, au intrat în incinta unei Universități și au împrăștiat manifeste politice, care îi îndemnau pe studenți să renunțe la studii și să se înscrie în partid. Și ce să facă acolo?

Au fost blamate explicit personalită­țile universitare, precum și activitatea lor academică. Îndemnul către studenți, de a abandona studiile, mi se pare o gravă încălcare a dreptului la gândire. Ba, mai mult, studenții au fost împinși, prin înscrisuri pe pancarte, să ia atitudini politice împotriva propriei universități. Mi se par acțiuni incalificabile într-o societate democratică. Nu este nici un secret să spun că activiștii politici erau de la Alianța pentru Unirea Românilor, iar instituția universitară este Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Reprezentanții instituției au atras atenția că, potrivit legii, spațiile universitare și academice sunt destinate exclusiv învățării, educației și cercetării, iar orice acțiune de propagandă politică este strict interzisă.

A reacționat și Liga Studenților din SNSPA, care a fost ferm împotriva acestei formațiuni politice care descurajează studenții să urmeze în­vă­ță­mântul superior. Trist este că liderul formațiunii politice, George Simion, a precizat că mesajele sunt asumate, adică susține tot ce a fost scris pe pliante. În acest caz, rectorul a afirmat că liderul AUR a organizat „un atac clasic de tip legionaro-fascist în spațiul academic.” Cam dură aprecierea! Și încă un punct de vedere: „Academia Română condamnă încălcarea spațiului universitar și a libertății academice printr-o manifestare politică de o extremă gravitate, un atac la independența universitară, cu forme de acțiune politică și ideologică care păreau revolute. Ne manifestăm solidaritatea academică și colegială cu profesorii, studenții și angajații SNSPA și suntem conștienți că toți cei care iubesc democrația și buna funcționare a statului nostru trebuie să regleze ca astfel de derapaje grave de la legile țării să nu se mai producă.”

De acord. Eu sunt, cum am fost, adeptul învățării din cărți. Așa cum sunt ele, apreciez că instituțiile de învățământ din această țară trebuie lăsate să-și facă datoria. Să nu fie tulburată libertatea de gândire!