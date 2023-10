Galactic Dance, campioană națională la clasa C Standard

În 7 și 8 octombrie, Brașovul a găzduit Campionatele Naționale pe clase valorice la dans sportiv, cea mai prestigioasă competiție pe clase de dans din fiecare an.

Sportivii clubului Galactic Dance s-au descurcat onorabil calificându-se în 3 finale de Campionat, devenind Campioni Naționali de dans sportiv la clasa C Standard categoria adulți.

Denis Simorne (sportiv al clubului Medio Monte Baia Sprie) și Miruna Chincea au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la clasa C Standard 19-34 ani, dar și pe a treia treaptă a secțiunii dansurilor Latino Americane, clasa D 19-34 ani.

Tomas Surduc și Elisa Cucoșel s-au calificat în finala Campionatului la clasa C 14-15 ani Latino ocupând locul 6, fiind totodată la un loc distanță și de finala Standard a aceleiași categorii. Aceste rezultate au promovat perechea în clasa superioară de dans B, unde de abia așteptăm noile provocări!

Eric Waltner și Roberta Cuceu sunt proaspăt trecuți în clasa B 16-18 ani secțiunea Standard, reușind prin prestația lor să fie la un loc distanță de semifinala campionatului!

Felicitări și perechii Daniel Turon și Teodora Bizubac (sportivă de la Dancelight) pentru curajul și determinarea participării la o astfel de competiție!