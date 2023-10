În Vișeu de Sus, Școala Nr. 2 intră în reabilitare

Prin fonduri PNRR, Școala Generală Nr. 2 din Vișeu de Sus intră în reabilitare, a anunțat zilele trecute primarul Vasile Coman.

Unitatea de învăță­mânt va beneficia de acoperiș nou, tâmplărie PVC nouă, sistem termoizolant, lucrări de instalații sanitare sau electrice etc.

“Așa cum am mai spus-o, toate școlile și grădinițele din localitate vor fi renovate și dotate cu mobilier nou și echipamente IT, pentru a putea oferi cele mai bune condiții de învățare și predare elevilor noștri și cadrelor didactice”, a punctat Vasile Coman, primarul orașului Vișeu de Sus.