Ziarul Graiul Maramureșului, în „Capsula timpului” de la Aeroport

Consiliul Județean Maramureș a organizat, în colaborare cu Aeroportul Internațional Maramureș și compania Concelex SRL, evenimentul simbolic „Capsula timpului”. În cadrul acestuia, a fost plasată în fundația noului terminal de pasageri o capsulă a timpului, care conține: două ziare locale, un ziar național, planul de construcție al noului terminal de pasageri și lista cu personalul din cadrul AIMM.

Ionel Bogdan, președintele CJ Maramureș, a declarat la momentul festiv că: „Am plasat o capsulă a timpului cu mesaje pentru viitor, în fundația noului terminal de pasageri. Marcăm astfel o etapă importantă în dezvoltarea Aeroportului Internațional Maramureș”. În capsula timpului a fost pusă și o scrisoare pentru urmașii Maramureșului. “Alături de lucrurile pe care am ales să le așezăm în această «Capsulă a timpului», lăsăm și o bucată din sufletele și determinarea noastră. Sperăm că aceste amintiri vă vor inspira să continuați să vă luptați pentru un viitor mai bun, pentru că noi, maramureșenii, am fost binecuvântați cu puterea de a realiza schimbări semnificative în comunitatea noastră”, sunt o parte din cuvintele transmise de președintele administrației județene, în scrisoarea către descendenți. Evenimentul desfășurat marți, 10 octombrie 2023, va rămâne în istorie ca o bornă importantă în dezvoltarea județului Maramureș. Noul terminal de pasageri va asigura deservirea unui volum de 450 pasageri/oră și va avea o suprafață totală desfășurată de 12.209 mp. Printre dotări se află și un sistem integrat de control de securitate al bagajelor de cală pe fluxul de plecări. Acesta va conține 10 ghișee check-in și benzi transportoare, două carusele plate cu plăci suprapuse pentru zona „Sosiri”, patru porți de control acces manual, două chioșcuri automate de prelucrare a pasagerilor cu uz comun pentru toate companiile aeriene și două ghișee check-in pentru self drop-off. Proiectul este în valoare de 134 milioane de lei, iar până la finalul anului 2023 construcția va fi montată, urmând ca la jumătatea anului 2024 noul terminal de pasageri să fie deja funcțional. Alături de Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, la eveniment au fost prezenți Radu Trufan și Doru Lazăr, vicepreședinți ai CJ Maramureș, Rudolf Stauder, prefectul Județului Maramureș, Daniela Stamatoiu – director la Aeroportul Internațional Maramureș, Cătălin Vișan – director Executiv Concelex, reprezentanți ai instituțiilor publice din județ, consilieri județeni, precum și reprezentanți ai aeroportului și ai companiei Concelex.