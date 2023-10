Distrugeri la grădinița romilor din Coltău, după terenul de sport devalizat

Poate chiar nu merită efortul…

Am trecut recent prin cartierul romilor din Coltău, cu o populație cam cât au alte comune cu sate cu tot. Odinioară, făceau școală într-un grajd CAP compartimentat. Acum, au școală, grădiniță, teren de sport cu gazon artificial. Din păcate, lipsa de educație face ca acestea să fie constant devalizate, distruse.

Anul trecut, terenul de sport era distrus, inclusiv cu foc făcut în mijlocul gazonului. Acum, după ce au început să rupă polistirenul de pe grădinița cea nouă, tocmai au smuls copăceii de tuia abia plantați. Atenție, nu ca să-i ia, doar ca să distrugă. La fel, pe grădiniță se văd urme de no­roi, au aruncat cu noroi în clădire. Ulițele abia deschise și schițate, ce urmează a fi pietruite sunt năpădite de gunoaie, inclusiv aruncate în mijlocul complexului ce conține grădinița și terenul de sport.

Contactat, primarul comunei Coltău, Lajos Csendes, ne spune, je­nat: “Nu mai știu ce să fac, sincer. Nu mai am putere să tot bag bani acolo, degeaba. Orice facem, distrug.Deschid drumuri, nu contează. Am cerut proiectantului să facă amenajări la grădiniță exact ca la cas­telul Teleki, să se vadă că se poate. Nu se poate, după cum vedeți… Dar unde-s acum ONG-urile care-i tot apără? De ce nu vin să vadă și așa ceva?”

Probabil e prematur să investești major în comunitățile de gen, distructive, dacă e să reamintim doar recentul program european POCU, în urma căruia mai multe zeci de gospodării de romi au fost dotate cu sisteme fotovoltaice care să asigure gratuit iluminatul plus doi consumatori normali gen televizor sau frigider… toate panourile au dispărut de pe case și au fost vândute la prețuri infime, punând în dificultate finalizarea proiectului și aducând necazuri autorității locale.