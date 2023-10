40 de ani de Expo Flora în Baia Mare

A fost deschisă oficial a 38-a ediție a Expo Flora, expoziția-simbol a municipiului Baia Mare. Evenimentul floristic a fost disociat în acest an de Sărbătoarea Castanelor, iar intrarea este liberă pentru vizitatori și cumpărători.

În debutul evenimentului, Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare, a tăiat panglica expoziției alături de Crina Chilat, subprefect al județului Maramureș, și elevi ai Școlii Gimnaziale “Lucian Blaga” din Baia Mare.

25 de standuri de expunere și 30 cu vânzare sunt prezente în acest weekend în Parcul Central din Baia Mare (Aleea Serelor) de unde pot fi admirate ori achiziționate diverse flori, plante de apartament, pomi fructiferi sau ornamentali, bulbi, accesorii de grădină.

Expozanții și comercianții provin atât din Maramureș, cât și din alte județe ale țării.

Totodată, pot fi văzute și binecunoscutele care alegorice specifice Sărbătorii Castanelor.

“Este a 38-a ediție Expo Flora, însă ar fi trebuit să fie ediția cu numărul 40. Din păcate, din cauza pandemiei, în doi ani nu am reușit să facem această expoziție. Dar, simbolic, anul acesta este o ediție aniversară, sunt 40 de ani de la demararea Expo Flora. În acest an am schimbat locația, iar intrarea este gratuită”, a declarat Eleonora Gheție, organizator al tuturor edițiilor Expo Flora.

Băimărenii pot vizita expoziția astăzi, 14 octombrie, între orele 9 și 20.

Mâine, 15 octombrie, programul Expo Flora va fi între orele 9 și 19.