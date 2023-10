Săptămâna dansului contemporan în Baia Mare

În perioada 15 – 22 octombrie, în Baia Mare, va avea loc eXcentric dance team(S) festival, o săptămână dedicată dansului contemporan. Festivalul este organizat de către Teatrul Municipal Baia Mare, Asociația Non – Centru de Arte Performative din Cluj-Napoca și Asociația Culturală Atelier 92. Timp de opt zile, evenimentul va reuni la teatrul băimărean, dar și în locații neconvenționale din oraș, cele mai cunoscute trupe de dans din Baia Mare, Cluj-Napoca, Timișoara, București și Sfântu Gheorghe.

„eXcentric dance team(S) festival urmărește familiarizarea publicului cu dansul contemporan, aducând în același timp beneficii reale orașului Baia Mare: invitați din toată țara, activarea scenei culturale timp de o săptămână prin prezența companiilor și producțiilor invitate și coagolarea publicului din regiune”, spun organizatorii.

Spectacolele vor fi prezentate publicului atât în cadrul sălilor de spectacole ale Teatrului Municipal Baia Mare, cât și în spații neconvenționale, precum Fabrica de Ferestre MRK, Vivo Mall Baia Mare, Colegiul de Arte sau foaierul Teatrului. Prețul unui bilet la spectacolele din cadrul festivalului este de 10 lei, iar elevii și studenții beneficiază de gratuitate pe baza carnetelor și legitimațiilor, în limita locurilor disponibile. Proiectul este realizat cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș.

Programul primei ediții a evenimentului:

15 octombrie, ora 18.30, în Foaierul Teatrului Municipal Baia Mare – Deschiderea festivalului eXcentric dance team(s); ora 19, la sala mare a Teatrului Municipal Baia Mare – Placebo, producție a Companiei de dans eX-centric dance team din cadrul Teatrului Municipal Baia Mare; ora 20, în Foaierul Teatrului Municipal Baia Mare – eXcentric Party

16 octombrie, ora 19, la sala mare a Teatrului Municipal Baia Mare – Faust 3.0 (Asociația NON Centru de Arte Performative Cluj-Napoca); ora 20, în Foaierul Teatrului Municipal Baia Mare – eXcentric Party

17 octombrie, ora 14, la Colegiul de Arte Baia Mare – Dans Nomad (Unfold Motion Timișoara); ora 17, la Vivo Mall Baia Mare – Dans Nomad (Unfold Motion Timișoara); ora 19, la sala studio a Teatrului Municipal Baia Mare – Altă oră de dans, trupa Scuze, noi, București; ora 20, în Foaierul Teatrului Municipal Baia Mare – eXcentric Party

18 octombrie, ora 19, la Fabrica de Ferestre MRK – Dans Nomad (Unfold Motion Timișoara); ora 21.30, în Foaierul Teatrului Municipal Baia Mare – Dans Nomad (Unfold Motion Timișoara);

19 octombrie, ora 19, sala studio a Teatrului Municipal Baia Mare – 404: noise. Premieră (Asociația NON Centru de Arte Performative Cluj-Napoca); ora 20, în Foaierul Teatrului Municipal Baia Mare – eXcentric Party

20 octombrie, ora 19, la sala mare a Teatrului Municipal Baia Mare – Pam Param (Compania M Studio din Sfântu Gheorghe); ora 20, în Foaierul Teatrului Municipal Baia Mare – eXcentric Party

21 octombrie, ora 18.30, în Foaierul Teatrului Municipal Baia Mare – Lansare de carte “Creativitatea-Marfă. O perspectivă din interiorul scenei culturale independente clujene 2009 – 2019” de Miki Braniște; ora 19, la sala mare a Teatrului Municipal Baia Mare – Are we humans or are we dancers (Compania M Studio din Sfântu Gheorghe); ora 20, în Foaierul Teatrului Municipal Baia Mare – eXcentric Party

22 octombrie, ora 19, la sala mare a Teatrului Municipal Baia Mare – Lecția (Compania M Studio din Sfântu Gheorghe); ora 20, în Foaierul Teatrului Municipal Baia Mare – închiderea festivalului eXcentric dance team(s). Biletele se pot achiziționa de pe www.entertix.ro sau de la casieria Teatrului. Informații și rezervări, la numărul de telefon: 0736216437.