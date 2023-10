Turneul național de pian Classic Unlimited, în Maramureș

Classic Unlimited, turneul național de pian care aduce muzica clasică mai aproape de oameni, a revenit în luna octombrie cu cea de-a șaptea ediție. Proiectul are ca scop dezvoltarea unei perspective inovatoare asupra muzicii clasice și a modului în care aceasta poate fi experimentată și înțeleasă de publicul larg, precum și punerea în valoare a locurilor deosebite, dar mai puțin valorificate, din România.

Ediția din 2023 a Classic Unlimited propune o incursiune în poveștile care stau la baza compozițiilor clasice și a celor de la granița dintre jazz și muzica clasică. Classic Unlimited va poposi azi, 14 octombrie, de la ora 19, la Colonia Pictorilor, iar mâine, 15 octombrie, de la ora 18, la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței, Sighetu Marmației. Inițiatorul proiectului Classic Unlimited, Bogdan Vaida, spune că „ne-am propus să ducem muzica clasică mai aproape de oameni, prezentând un mod diferit de a vedea, auzi, cânta, trăi muzică. Astfel, încercăm să descoperim poveștile din spatele muzicii, lucrurile care i-au inspirat pe compozitori să își scrie capodoperele. Acestea sunt lucrurile care fac muzica universală deoarece vin din experiențe reale de viață pe care toată lumea le știe și le-a trăit. Cu toții am experimentat frumusețea naturii, bucuria dansului, plăcerea jocului, gustul dulce al succesului, precum și amărăciunea înfrângerii, teama de tot felul sau durerea de a pierde ceva sau pe cineva drag. Ne putem regăsi în muzică, putem învăța din ea și, mai important, ne putem redefini prin ea.” Ca în fiecare an, participarea la concerte este gratuită, cu rezervarea în prealabil a biletului pe site-ul evenimentului: www.classicunlimited.ro. Classic Unlimited este inspirat de turneul Klassik Mittendrin, care a debutat în 2015 într-un atelier de motociclete din Germania, când pianistul Bogdan Vaida a avut ideea de a scoate muzica clasică din sălile de concert, din dorința de a o face mai accesibilă publicului larg.