Sfânta Liturghie Arhierească în Parohia Lucăceşti

Duminică, 15 octombrie 2023, a XXI-a după Rusalii, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Litughie Arhierească la biserica Parohiei Lucăceşti, Protopopiatul Chioar, cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, a binecuvântat capela de cimitir şi a rostit cuvânt de învăţătură, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, paroh Pr. Florin Petru Sălăgean.

Am revenit în Parohia Lucăceşti pe Someş din Protopopiatul Chioar, unde am poposit în mijlocul credincioşilor în 2017, iată de 6 ani, când s-a înnoit în totalitate biserica, s-a aşezat o catapeteasmă nouă, a fost reorganizat Sfântul Altar, s-a îmbrăcat într-o frumoasă pictură, s-a înnoit exteriorul şi am sfinţit atuncea biserica după toate lucrările ce s-au săvârşit, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. În 2008 şi-au construit o casă parohială, a fost binecuvântată de Înaltpreasfinţitul Părinte vrednic de pomenire Justinian. Acuma am revenit că, iată, , cu bucurie constatăm că preoţii, consiliile parohiale şi credincioşii urmează îndemnul nostru şi dau curs proiectului eparhial „Nicio comunitate parohială fără capelă mortuară”. Şi-au construit o frumoasă capelă de cimitir, am binecuvântat-o astăzi şi I-am mulţumit lui Dumnezeu că în comunităţile noastre lucrurile, în biserică, în jurul bisericii, în cimitire, în comunitate, în familie, în întreaga parohie nu sunt lăsate la voia întâmplării, ci preoţii veghează. Până la urmă, păstorii de suflete sunt cei care dau sens vieţii unei comunităţi, deoarece creştinii noştri, în Maramureş, mai ales românii, în general, maramureşenii, în special, trăiesc în duhul şi respiraţia sărbătorilor, sărbătorile, evenimentele bisericeşti, la care se adaugă , sigur, şi autorităţile locale. Şi în cazul de faţă, iată, primăria a asfaltat drumul spre capelă, lucru lăudabil, preţuim şi apreciem acest lucru. Deci, împreună, preotul, primarul, directorul şcolii coordonează comunitatea şi orice comunitate, dacă este pace şi înţelegere între aceste instituţii, merge înainte şi este o comunitate care progresează şi din punct de vedere administrativ, cultural, dar mai ales din punct de vedere dohovnicesc îşi urmează cursul în istorie, în memoria şi spre veşnica pomenire a ctitorilor şi binefăcătorilor şi pentru ocrotirea celor bătrâni, iată, suntem în Anul omagial al celor vârtstnici, pentru creşterea pruncuţilor în frică de Dumnezeu, într-o educaţie sănătoasă şi în respect faţă de oameni şi de iubire faţă de ţară, de limbă şi faţă de valorile sfinte. Părintele care păstoreşte aici, Florin Sălăgean, are peste 20 de ani de când este aici. Acum şi-a desăvârşit, cu acest proiect, al capelei, propriu-zis, lucrarea pastorală şi l-am felicitat şi i-am arătat apreciere şi preţuire pentru tot ce au realizat împreună. Slavă lui Dumnezeu pentru toate.”

Binecuvântarea capelei de cimitir

Prima oprire a făcut-o Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin la noua capelă de cimitir, pe care a binecuvântat-o, în prezenţa enoriaşilor şi binefăcătorilor parohiei, care au ajutat la ridicarea şi finisarea ei. Aşezată în preajma cimitirului parohial, capela a fost realizaă în ultimul timp, cu sprijinul mai multor familii şi al Primăriei şi Consiliului Local Mireşu Mare.

Sfânta Liturghie Arhierească

Sfânta Liturghie a fost oficiată pe o scenă amplasată în curtea bisericii, soborul fiind alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar administrativ, Pr. Ciprian Coza, protpopul Chioarului, Pr. Florin Petru Sălăgean, paroh, Pr. Mircea Conţ, proh în Culcea, Pr. Mihai Pricop Sălăgean din Satu Nou de Jos, Pr. Daniel Mociran din Baia Mare, parohul bisericii „Duminica Tuturor Sfinţilor”, Augustin Gros din Dăneşti pe Someş, Pr. Ioan Ciurdaş din Mireşu Mare, Pr. Sergiu Pop din Remeţi pe Someş, Pr. Daniel Buciuman din Tulghieş, Pr. Vasile Daniel Giurge din Iadăra, Pr. Ionuţ Marian Sadoveanu din Stejera, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizare, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentrru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois, iar la Chinonic tânărul Paul Coza a interpretat o frumoasă cântare bisericească.

În rândul credincioşilor s-au aflat primarul Ioan Mătieş al comunei Mireşu Mare, de care aparţine administrativ localitatea Lucăceşti, precum şi Florica Roman, fosta primăriţă a comunei.

Cuvântul de învăţătură

Un larg şi frumos cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, pornind de la Sfânta Evanghelie a duminicii despre pilda semănătorului, subliniind că rodul soseşte ca urmare a multei răbdări.

„Semnificaţia pildei evanghelice este uşor de înţeles, nu stăruim asupra ei, deoarece a explicat-o Mântuitorul Însuşi. Însă, în final, zice: cei care sunt pământul cel bun au adus rod însutit, cu inimă curată, prin răbdare. Aici este cheia. Viaţa noastră este o taină. De aceea şi Mântuitorul vorbea în pilde ca să lase cuvântul lui Dumnezeu ca să lucreze tainic în inimile oamenilor. Vorbea în pilde. Nici nu le tâlcuia uneori. Viaţa noastră este o taină. Noi ştim multe despre om, despre umanitate, din istorie, din Sfânta Scriptură ştim multe. Cel mai puţin ştim despre noi înşine. Ştim ce am trăit, dar nu ştim ce urmează. Cei credincioşi ştim că la urmă urmează o altă viaţă. Şi mai multă viaţă. Asta este o viaţă în trup. Viaţa de dincolo nu mai are limite, nu e limitată de constrâgerile fizice ale trupului şi de legile gravitaţiei. Sufletul este liber şi nemuritor după ce se desparte de această îmbrăţişare în care a hotărât Dumnezeu să trăim experienţa în trup.”

Aşadar, cu multă răbdare, după o viaţă trăită creştineşte şi cu frică de Dumnezeu, vom culege roadele cele bune ale vieţii veşnice, ale nemuririi.

Distincţii

După încheierea Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin l-a distins pe preotul paroh Florin Petru Sălăgean cu dreptul de a purta bederniţă, pentru buna chivernisire a parohiei de-alungul celor peste 20 de ani de păstorire aici.

Cu Diploma Anului omagial au fost distinţi Ing. Ioan Mătieş, primarul comunei Mireşu Mare, Consiliul Parohial, viceprimarul Gheorghe Tânc, consilierul parohial Sorin Buciuman şi binefăcătorii Dan Moldovan, Nicu Moldovan, Mirel Ciurdaş şi Dan Cucură.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”