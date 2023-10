12-15 octombrie au fost zile pline de activități la Desești. Sub semnul toamnei, al responsabilității comunitare, luminii cuvântului și credinței, tradițiilor și folclorului autentic.

• Au debutat cu conferința regională, la care a fost prezent, alături de reprezentanți ai comuni­tă­ților rurale, Liviu Cornel Miclăuș, directorul executiv al Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Nord-Vest. Timp de două zile, pornind de la proiectul derulat la Desești, luat ca exemplu de bune practici, s-a vorbit despre nevoile satului românesc, despre responsabilități comunitare pentru dezvoltarea locală și oportunități de finanțare.

Din fericire pentru Desești, există proiecte, grație preotului Ioan Ardelean și echipelor de proiect, dar ele nu satisfac toate nevoile satului. Este nevoie de implicarea tuturor factorilor, începând cu administrația locală și terminând cu școala. Satul are nevoie și de investiții în infrastructură, dar și de investiție în resursa umană, care secătuiește. Lumea satului e frumoasă dacă știi să o vezi, să-i înțelegi rostul în vremuri mai prielnice sau mai puțin prielnice, să cauți oportunități și să și beneficiezi de ele.

• Despre Serile de poezie de la Desești, ce să mai spunem? Că de 44 de ani, merg la braț cu Festivalul de Poezie de la Sighetu Marmației, care a împlinit și el 50 de ani de existență, adunând, de-a lungul timpului, sub semnul poeziei, pe ruta Sighetu Marmației – Desești, personalități remarcabile ale culturii din țară și din afara ei. Nu întâmplător s-a spus, în repetate rânduri, că “Maramureșul este un pământ care se sprijină pe poezie”. S-au acordat premii, s-a citit poezie, s-au cultivat prietenii. Vineri, 13 octombrie au fost o după-amiază pe covorul de iarbă din curtea casei Pârja și o seară de recital de muzică și poezie, la Căminul cultural, poeziei alăturându-i-se cantautorii Alina Andreicuț, Sorina Gherman și Florin Săsărman.

Cu drag de poezie și de toamnă lirică au fost și premianții de la Desești: George Vulturescu – Marele Premiu „Nichita Stănescu”; Lucia Ileana Pop – Premiul Consiliului local; Camelia Nistor și Ioana Chiș – Premiul pentru debut în volum.

• A fost apoi Hramul Bisericii monument UNESCO, care a adunat în jurul ei mulțime de oameni. Ai satului și ai multor alte localități. O biserică monument, dar implicată în comunitate prin proiecte care vin în sprijinul persoanelor defavorizate, copii, familii, vârstnici. Privind mulțimea, în straie de sărbătoare, înțelegi mai bine cuvintele preotului Ardelean: Nu este investiție mai sigură decât cea într-o biserică… E un lucru unic și un mare privilegiu să fim și noi pietrele vii din temelia unei biserici.

Binele la bine trage, frumosul luminează, credința te întărește, iar tradiția și continuitatea lor înnobilează sufletul omului! Care le face pe toate și trebuie să se bucure de ele!

• Bucurie împlinită prin vernisajul expoziției cu lucrări din taberele de Artă și Solidaritate, care au împlinit și ele 20 de ani de când curăță sufletele cu lumină și culoare. Și spectacolul de final. Ansamblul Coconii Deseștiului, cu momentul “Claca la fân”, a arătat că, dacă sămânța nimerește în pământ bun, și roadele sunt bogate. Au venit pe scenă Feciorii și Fetele de pe Mara, Măriuca Verdeș și Ansamblul Național “Transilvania”. Frumusețe, autentic, profesionalism. Mulțumim copiilor, și mamelor grijulii, care înțeleg cât de importantă este tradiția pentru identitatea omului. Feciorilor și fetelor din Desești, frumoși și cu drag de joc. Mulțumim, Măriuca Verdeș! De altfel, evoluția renumitului ansamblu profesionist Transilvania ne-a arătat ce frumoase sunt zonele folclorice ale Maramureșului, câtă grație și virtuozitate vezi, de la Bărbătescul maramureșean, la jocul din Câmpia Transilvaniei. Mulțumim orchestrei Ansamblului, condusă de Bogdan Bolchiș, corpului de dansatori, coregrafi Lavinia Pașca și Daniel Bota, soliștilor Alexia Mance, Andreea Năprădean, Vasile Pop, Gabriela Ardusătan, Ghiță Breban, Paul Marincaș și Irina Pop. Îi mulțumim directoarei Iuliana Dragoș, care i-a însoțit la Desești, și președintelui Consiliului Județean Ionel Bogdan.

12-15 octombrie au fost zile pline de bucurie activă, cu muncă multă și investiție de suflet. Drept pentru care mulțumim participanților, susținătorilor, iubitorilor de frumos și armonie și lui Dumnezeu că ne-a ajutat să le ducem la bun sfârșit pe toate!