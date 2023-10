Comuna Șișești are depuse o mulțime de proiecte pentru finanțare. Pe PNRR, se fac studiile pentru rețea de stâlpi cu panouri fotovoltaice, monitorizarea instituțiilor publice cu camere video, stații de încărcare mașini electrice. La CNI, așteaptă un viitor cămin cultural nou în Șișești, dar și o sală de sport, cunoscut fiind că această comună chiar are activitate sportivă majoră, față de altele (două echipe de fotbal, echipă de skandenberg, echipă de handbal plus de schi biatlon).