Se strâng donații pentru trei școli din Maramureș

Trei unități de învățământ din Maramureș, Școala ”D. Cantemir” Baia Mare, Școala ”G. Coșbuc” Baia Mare și Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Sighet, sunt înscrise în campania națională ”Împreună pentru școala noastră”, derulată de organizația Narada.

Pe parcursul a 60 de zile, se strâng fonduri din donații pentru diverse modernizări necesare în unită­țile școlare înscrise (spațiu de învățare în aer liber, spațiu modular etc.).

Donațiile se pot face direct pe platforma hartaedu.ro, la secțiunea Târguri școlare. Persoanele fizice pot dona 8, 25, 50, 100 de lei sau altă sumă, în vreme ce persoanele juridice care doresc să se alăture proiectului trebuie să sune la numărul 0752772881.

Suma de bani adunată în urma campaniei și a târgului care se va organiza în 18 decembrie în toate școlile va fi dublată de către Fondul de Investiții în Educație -Narada.

Narada este o organizație înființată în urmă cu cinci ani, din ambiția și dorința câtorva oameni de bine de a se implica în educație. An de an, a intervenit pe diferite paliere a ceea ce înseamnă sistemul educațional din România.