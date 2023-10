A fost conturată strategia de tineret a municipiului Baia Mare

PLAY Cafe este un proiect-moștenire a can­di­da­turii municipiului Baia Mare pentru titlul de Capitală Europeană a Tineretului și a procesului de creare a propunerii de strategie pentru tineret a orașului, iar PLAY Café Next, derulat recent, a marcat, practic, sfârșitul procesului de dialog cu tinerii pe parcursul 2022-2023. Evenimentul a fost structurat pe mai multe sesiuni, cuprinzând discuții cu experți și factori de decizie, paneluri cu invitați de la nivel local și național, dar și prezentări de inițiative ale tinerilor. Proiectul este implementat de către Asociația DEIS și Grupul PONT, cu susținerea Municipiului Baia Mare.

• evenimentele PLAY Cafe, cu teme alese de tineri

Reporter: 12 evenimente Play Cafe au creionat, în ultimii doi ani, în municipiul Baia Mare, un proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+. Cum s-au desfășurat acestea și ce tematici de bază au abordat întâlnirile cu tinerii?

Bianca BOROTA: Povestea PLAY Cafe s-a născut, de fapt, cu mult înainte de aceste evenimente. PLAY a fost conceptul candidaturii Municipiului Baia Mare pentru titlul de Capitală Europeană a tineretului 2023. Cu toate că nu ne-a adus titlul, programul a primit mult feedback pozitiv. Așadar, în 2021, am organizat primul PLAY Cafe, în care am discutat cu tinerii pe domeniile mari abordate în program și le-am transformat, împreună, într-o propunere de strategie de tineret pentru oraș.

La acel eveniment s-a format grupul de tineri care au decis că vor ca PLAY Cafe să continue și au propus o serie de teme care sunt de interes pentru ei, iar noi am început să scriem proiecte pentru a finanța această inițiativă.

În 2022, cu finanțare din partea Uniunii Europene prin programul Erasmus + (componenta de participare a tinerilor), am reușit să organizăm încă 10 evenimente PLAY Cafe, cu teme alese de tineri: Artă și Creativitate (Transformăm muzee), Sănătate mintală în educația formală, Educație financiară, Climă și mediu, Educație sexuală, Abilități de viață, Orientare vocațională, Competențe digitale, Sport, Nutriție.

• educația sexuală, cea mai atractivă temă

R.: Care s-au dovedit a fi cele mai atractive evenimente Play Cafe?

B.B.: Temele cele mai atractive au fost Educația sexuală, Educația financiară și Sănătatea mintală.

Dacă ar fi să alegem o temă ,,campioană”, aceea ar fi cu siguranță educația sexuală. Se pare că această temă este cel mai puțin abordată în educația tinerilor și asta produce efecte negative în dezvoltarea lor. E o foarte mare nevoie de spații sigure în care tinerii să poată pune întrebări și să primească răspunsuri de la specialiști, adică din surse sigure.

R.: Care sunt acum principalele obiective ale strategiei de tineret pe care o dezvoltați?

B.B.: Strategia propusă se axează pe cele 6 domenii/ priorități abordate inițial în programul PLAY: CITY (relația tinerilor cu orașul), WORK (educație de calitate și perspective pentru viața profesională), LIFE (calitatea vieții personale, conectarea cu valorile locale), GREEN (relația tinerilor cu natura și mediul), SAFE (sănătatea pentru minte și corp, siguranță și incluziune pentru toate categoriile), FUTURE (perspective de viitor, competențe digitale și inovație).

Strategia nu a fost adoptată încă, însă noi încercăm să venim în continuare în sprijinul tinerilor, prin activități punctuale în aceste domenii, în măsura în care resursele ne-o permit, bineînțeles.

• infrastructura de tineret subdezvoltată și reticența tinerilor

R.: Care sunt cele mai mari provocări pe care le-ați întâmpinat în acest proiect și cum le-ați depășit?

B.B.: Din păcate, am întâlnit aceleași provocări pe care le-am întâlnit și în cazul altor inițiative de tineret: infra­structura de tineret subdezvoltată și reticența tinerilor.

Din păcate, Centrul de Tineret Baia Mare, locul unde ne desfășurăm în mod normal activitatea, nu este destul de încăpător pentru evenimente cu aprox. 40 de tineri participanți. Prin urmare, a trebuit să apelăm la alte tipuri de spații, cum ar fi Sala ce conferințe M1 de la Millenium Busi­ness Center (pusă la dispoziție de Municipiul Baia Mare), sala de conferințe a bibliotecii UTCN-CUNBM, sala de conferințe a Muzeului Județean de Istorie și lista poate să continue. Suntem recunoscători că ne-am putut desfășura activitatea în aceste săli, însă acestea nu sunt spații destinate tinerilor sau activităților de tineret, în mod obișnuit. Asta a presupus și eforturi logistice mai mari din partea noastră. Este îngrijorător faptul că încă nu avem un spațiu dedicat exclusiv tinerilor, care să poată găzdui evenimente mai mari.

În ceea ce privește reticența tinerilor, încă ne confruntăm cu ea, pe alocuri. Ca urmare a pandemiei, tinerii încă au dificultăți de relaționare. Unii ne-au spus că în mod normal le este teamă să participe la activități cu mulți oameni noi, că se confruntă cu anxietate socială sau chiar le este teamă că nu sunt destul de buni ca să participe la evenimente de tineret – le e teamă că cineva îi va judeca în vreun fel. Ne-au ajutat tot tinerii să depășim provocarea asta. Cei care au participat la evenimentele PLAY Cafe și au văzut că se simt în siguranță, că nu există presiune și că este un mediu plăcut, au început să fie chiar ei cei care recomandau evenimentul și aduceau și alți tineri.

• „e mult potențial în absolut fiecare tânăr”

R.: Care sunt inițiativele sau proiectele concrete pe care planificați să le implementați pentru a sprijini tinerii din Baia Mare?

B.B.: În perioada următoare vom continua, în primul rând, să oferim servicii tinerilor care vin la Centrul de Tineret Baia Mare. Aici tinerii găsesc un spațiu sigur de petrecere a timpului liber și participare la activități de educație non-formală, dar și sprijinul unui lucrător de tineret, dacă au nevoie de asta.

Apoi, ne propunem să continuăm inițiativa PLAY Cafe prin identificarea de alte teme de interes pentru tineri, dar și de persoane în diferite poziții care ar putea să sprijine tinerii atunci când aceștia se confruntă cu provocări sau se află într-o situație de vulnerabilitate.

R.: Ce sfaturi aveți pentru tinerii care doresc să se implice mai activ în comunitate sau în dezvoltarea strategiilor de tineret?

B.B.: Le recomandăm să facă saltul. Știm că este greu să faci primul pas și să participi la o activitate, din diverse motive. Știm că e greu să treci peste vocile care îți spun că va fi inconfortabil, că vei fi judecat, că nu ești destul de bun/ ă etc. Noi suntem aici să contrazicem acele voci și ne dăm silința să creăm un spațiu unde să te simți în siguranță să vii și, mai apoi, să decizi în ce vrei să te implici. Mai recomand și să caute oportunități și experiențe diverse. La DEIS, de exemplu, le dăm oportunitatea tinerilor să se implice pe mai multe domenii de activitate, pentru că doar așa credem că pot tinerii să își descopere vocația, pasiunile, potențialul. E mult potențial în absolut fiecare tânăr, dar de cele mai multe ori ei sunt cei care trebuie să facă acel prim pas mai greu, ca mai apoi să-l descopere și exploreze cu sprijinul celorlalți.