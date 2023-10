Conferința preoțească de toamnă la Sighetu Marmaţiei

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a prezidat joi, 19 octombrie 2023, de la ora 9,30, conferința preoțească de toamnă cu preoții din Protopopiatele Sighet și Vișeu, la Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din municipiul Sighetu Marmației, județul Maramureș.

Evenimentul a fost precedat de oficierea Slujbei de Te-Deum de către Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, în prezența Preasfințitului Părinte Episcop Iustin.

Referatul conferinței a fost susținut de părintele Drd. Adrian Dobreanu, paroh la Parohia Ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Săcălășeni și responsabilul Departamentului Comunicații Media-Online al Episcopiei, și s-a intitulat: „Cult, imnografie și cântare; un „portret” al cântărețului bisericesc în zilele noastre”.

„Suntem la ultima conferinţă preoţească de toamnă, care reuneşte preoţii din protopopiatele Sighet şi Vişeu, deci de pe cele patru văi, Iza şi Vişeu, Mara şi Cosău, aproximativ 120 de preoţi, care lucrează cu multă jertfelnicie, cu multă conştiinţă, iubire de Dumnezeu şi de poporul Său cel dreptcredincios, atât în ce priveşte ocrotirea şi îngrijirea bătrânilor, pentru că sunt mulţi maramureşeni plecaţi, 40% sunt plecaţi în Europa, la muncă, şi preoţii îi cercetează, îi ajută, îi asistă, îi mângîie şi îi îngrijesc pe cei rămaşi singuri, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Lucrează foarte frumos şi cu tinerii, pentru că trebuie să ne creştem copiii, şi este o datorie sfântă să înţelegem că familia şi biserica au prima şi cea mai mare responsabilitate. Şcoala, uneori, aplică mereu proiecte şi legi care se schimbă de la un an la altul, se schimbă foarte frecvent, nu mai are stabilitatea pe care o avea. Deci, familia şi biserica sunt îndatorate să crească copiii cu bunul simţ românesc, cu cei şapte ani de acasă, cu frică de Dumnezeu, respect şi ruşine faţă de oameni şi simţul măsurii. Conferinţa este alcătuită în chip minunat. Este consacrată, cea de toamnă, imnografilor şi cântăreţilor bisericeşti. A fost o conferinţă foarte inspirată şi foarte bogată, alcătuită de către părintele Adrian Dobreanu. În acelaşi timp, aici, unde ţinem, de obicei, conferinţele, în fostul Palat Episcopal, după restaurare devenind Centru Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, din Sighet, care este cu adevărat un palat episcopal, un palat voievodal sau chiar imperial, aşa cum se poate vedea, şi care are multe săli de expoziţie, sala festivă în care ţinem conferinţa. Are sala muzeu, care este consacrată personalităţilor istorice, personalităţilor bisericeşti şi personalităţilor culturale din judeţul Maramureş şi din această parte a judeţului. Ţinem aici, pe lângă conferinţe şi multe activităţi culturale. Am hotărât ca în cadrul conferinţei, după ce înceheiem conferinţa, să lansăm şi volumul-monografie, care este o istorie a Palatului, şi care a fost alcătuită de Prof. Dr. Dorel Todea, un intelectual cu o ţinută deosebită şi cu o cuprindere a activităţilor culturale în această parte de ţară deosebită, pentru că a lucrat aici, în Palat, când instituţiile culturale ale municipiului erau înăuntru. Domnul profesor Dorel Todea a cunoscut îndeaproape şi chiar a coordonat multe activităţi în Palat, a simţit nevoia să scrie istoria Palatului şi i-am dat binecuvântare cu multă bucurie. Am constatat că a îmbinat foarte amonios istoria Palatului, istoria adusă din trecut în prezent, adică aducerea istoriei în memoria prezentă, pe de o parte, pe de altă parte n-a lăsat afară nici activităţile culturale care au fost aici, ceea ce însemnează că le-a prins în monografie atât instituţiile, cât şi personalităţile şi cei ce s-au format aici şi am apreciat acest lucru, pentru că au trecut oameni deosebiţi pe aici şi au fost la instituţiile culturale, au evoluat foarte multe personalităţi ale municipiului şi sunt legaţi de Palat şi atunci am spus că aceasta înseamnă, de fapt, o vindecare a memoriei. Pentru cei ce se vor apleca asupra acestei lucrări vor putea vedea că istoria este completă. A fost inaugurat exact la 110 ani după restaurare şi cartea aceasta este un dar pentru Palat şi ne bucurăm din suflet că s-a realizat. Deci am şi lansat-o astăzi, fiind prezentată de domnul Prof. Dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare. Palatul a fost inaugurat în 2022, după trei ani de muncă şi o investiţie de patru milioane şi jumătate de euro din fonduri europene. A ieşit o lucrare de referinţă, care poate să arate cât de minunat lucrează Biserica, cu câtă conştiiţă şi cu câtă responsabilitate să redea culturii şi civilizaţiei noastre creştine patrimoniul sacru. Slavă lui Dumnezeu pentru toate.”

„Cu ajutorul lui Dumnezeu iată că ne aflăm la cea de a treia conferinţă preoţească de toamnă din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului. Doresc să-mi exprima recunoştinţa şi preţuirea faţă de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin pentru binecuvântarea şi încredinţarea cordată de susţinerea acestor trei conferinţe în contextul Anului comemorativ al sfinţilor imnografi şi cântăreţilor bisericeşti. Referatul intitulat „Imnografie, cult şi cântare: un „portret” al cântăreţului bisericesc în zilele noastre” este unul de actualitate, unde şi Sfinţii Părinţi ai Bisericii îl aseamănă pe interpretul de la strană cu îngerii care cântă neîncetat lui Dumnezeu ceruri. Desigur, cântăreţul de la strană nu este o anexă a slujirii, ci este chiar o slujire, o treaptă a clerului bisericesc, unde strana este laboratorul duhovnicesc şi câmplul de muncă al cântăreţului, care intermediază un dialog între Dumnezeu şi credincioşi”, a precizat Părintele doctorand Adrian Dobreanu, alcătuitorul şi susţinătorul referatului.

„Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, şi în prezenţa Preasfinţiei Sale şi a Preasfinţitului Părinte Timotei Sătmăreanul, Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Sighetu Marmaţiei este gazda conferinţei de toamnă a preoţilor din Protopopiatele Sighet şi Vişeu, în care sunt evocaţi imnografii şi cântăreţii bisericeşti. Un alt loc mai potrivit de a vorbi despre muzica bisericească, de imnografi, de cei care au alcătuit slujbele noastre nu poate fi mai potrivit decât Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, unde, iată, spaţiul nostru expoziţional are şi o parte dedicată cărţii bisericeşti, icoanei şi, de asemenea, tot ce însemnă patrimoniu cultural al Bisericii şi, de ce nu, chiar şi patrimoniul cultural universal. Cu multă bucurie, în acest spaţiu sacru şi cultural găzduim conferinţa de toamnă şi întâlnirea preoţilor din protopopiatele Sighet şi Vişeu”, a afirmat Pr. Dan Ioan Sidău, director administrativ al Centrului Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul”.

„Ne aflăm într-un cadru deosebit la Centrul Cultural-Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul” în Sighetu Marmaţiei, cu prilejul conferinţei preoţeşti de toamnă, la care participă Protopopiatul Sighet şi Protopopiatul Vişeu. Ne simţim deosebit de onoraţi, pentru că avem cu noi pe Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcop Ortodox al Maramureşului şi Sătmarului, şi pe Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar. Este o conferinţă deosebită, care a fost susţinută de către Părintele Adrian Dobreanu, prilejuită de Anul comemorativ al imnografilor şi cântăreţilor bisericeşti. Am audiat o conferinţă foarte bine pregătită despre cântăreţii bisericeşti şi rolul lor în Biserica noastră. Îl felicit pentru aceasta pe Părintele Adrian. Trebuie să afirmăm că un cântăreţ bisericesc este o persoană importantă în parohie, pentru că nicio slujbă bisericească nu se paote face fără de cântăreţul de la strană. Avem nevoie de cântăreţi şi avem cântăreţi bine pregătiţi. Sigur că întotdeauna este loc şi de mai bine şi va trebui pe viitor să ne străduim mai mult să instruim pe cântăreţi ca să fie cântarea la strană aşa cum o cere rânduiala Bisericii noastre Ortodoxe Române”, a delarat Părintele Aurel Vasile Pop, protopopul de Sighet.

„E o temă importntă cu aplicaţie practică, având în vedere rolul major pe care îl are cântăreţul bisericesc în economic unei parohii. E de dorit ca în fiecare parohie să existe un cântăreţ bisericesc bine pregătit, bun cunoscător al rânduielilor liturgice, bun cunoscător al muizcii bisericeşti, care trebuie să-ţi confere confortul audio necesar stării de rugăciune. Noi suntem beneficiarii unei generaţii de cântăreţi bisericeşti şcolite acum 20-25 dea ani, fie în şcolile de cântăreţi, fie direct în strană, care am ajuns la etapa când trebuie să schimbăm o generaţie de cântăreţi. De aceea, ne bucură iniţiativa Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin de a crea o nouă generaţie de cântăreţi bisericeşti, o nouă generaţie care va trebui să înveţe muzica din Transilvania, care va trebui să se adapteze noilor rânduieli liturgice şi să aducă confortul, împreună cu preotul, atât de necesar în slujbele bisericeşti,” a declarat Pr. Mihai Chira, protopopul Vişeului.

„Monografia Palatului Cultural, astăzi Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Sighetu Marmaţiei este o carte document, o carte care prezintă adevărul despre istoria de peste 100 de ani, 110 ani se vor împlini la 1 decembrie anul acesta în cazul acestei clădiri emblemă a Maramureşului Voievodal. Scrierea cărţii a presupus o documentare de peste doi ani, iar într-un an de zile am reuşit să ajung la forma de redactare finală. Tehnoredactarea şi coperta aparţin fratelui meu Dan Romeo Todea, care este profesor de desen. Cartea prezintă sub formă de flash-back-uri, cum e tehnica cinematografică, alternanţa temporară dintre prezent, trecutul apropiat, trecutul îndepăstat, pentru a reliefa tot ce s-a întâmplat. În prima parte este momentul inaugurării oficiale, apoi odiseea retrocedării Palatului, modul în care a fost reabilitat şi ce conţine astăzi, iar celelalte părţi sunt o istorie a clădirii, care este atât de frumoasă şi reprezentativă pentru Maramureşul Voievodal, dar nu s-a bucurat de un sprijin serios al administraţiei locale, această clădire trecând în administraţia diferitelor forme, atât înainte de 44, cât şi în perioada comunistă. Iată că, datorită preluării de către Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, această clădire este redată în circuitul cultural şi ea va rămâne veşnic lăcaş de cultură şi credinţă al maramureşenilor. Vreau să mulţumesc pe această cale Preasfinţintului Părinte Episcop Iustin, care a îmbrăţişat această idee şi care a tipărit o lucrare pe care un simplu scriitor, un simplu cercetător nu putea să o facă decât cu un sprijin atât de preţios. Sperăm că această carte să intre în circuit şi mai ales să rămână ca document pentru generaţiile viitoare a ceea ce s-a întâmplat aici la Sighetu Marmaţiei, la Palatul Voievodal, cum spune atât de frumos Preasfinţitul Părinte Iustin, aici la Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, a subliniat Prof. Dr. Ioan Dorel Todea, autorul cărţii-document.

„O mare bucurie. Întotdeauna mă simt foarte bine la lansarea unor cărţi, mai ales a cărţilor de non-ficţiune, a cărţilor monografice, care sunt adevăratele noastre manuale şi cărţi de identitate. Astăzi, lansarea acestui manual, acestei cărţi de identitate a Palatului Episcopal de la Sighet mi-a ocazionat o bucurie în plus pentru că, în sfârşit, am luat între palme şi am cercetat cu sfinţenie o carte care este un cronoscop, adică urmăreşte toată evoluţia, indiferent de vremurile ce s-au perindat şi istoriile ce au convulsionat în această zonă până astăzi, autorul reuşind să strângă o bază documentară colosală şi bine monetizată exponenţial, adică îşi vinde bine informaţiile în acest format. În Biserica noastră este foarte important să ne apreciem nu numai oamenii, ci şi edificiile. Homo edificans trebuie să fie fiecare slujitor al Bisericii, dar edificiile ce ne reprezintă sunt adevăratele noastre monumente de identitate. Şi aici suntem la lansarea unei cărţi despre un monument de identitate, care spune foarte mult şi care ţine loc de ceva special. Când ai avut o Episcopie într-un oraş ca Sighetu Marmaţiei şi n-o mai ai, dacă ai măcar semnul ce i-a marcat aici amprenta locală ca edificiu ridicat în acest interes sfânt se pare că e ca şi cum ai zice „mi-am făcut datoria”. Sentimentul de bine ce a cuprins întreaga atmosferă a acestei lansări a fost dominant şi voi zice chiar dacă limba latină deranjează pe unii în România, gaudeamus igitur. Să ne bucurăm, aşadar, şi de Palat şi de monografia Palatului”, a spus cu entuziasm Prof. Dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericici Noastre