Cupa FAN SPORT a revenit echipei FAN SPORT

Sâmbătă, 14 octombrie, pe stadionul municipal “Viorel Mateianu” din Baia Mare, a avut loc ediția a XIII-a a cupei Fan Sport, old-boys, la care, pe lângă echipa organizatoare Fan Sport au mai participat Amicii Veseli Lugoj și Old Boys Recea. S-a jucat în sistemul fiecare cu fiecare, tur-retur.

La final, după meciuri foarte disputate, echipa câștigătoare a cupei a fost Fan Sport, urmată de Old Boys Recea – locul II și Amicii Veseli Lugoj – locul III. Cel mai tehnic jucător – Butean Marius (Fan Sport), cel mai bun portar – Bejinar Raul (Amicii Veseli Lugoj) și golgheter – Popan Călin (Old Boys Recea).

Într-o atmosferă de prietenie și distracție, repriza a treia a avut loc la Restaurantul “Două Veverițe”, cu mulțumirile firești ale organizatorilor și echipelor participante.