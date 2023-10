Spectacole non verbale la teatru

Una dintre cele mai bune companii de teatru-dans din Europa, M STUDIO, din Sfântu Gheorghe, va prezenta în sala mare a Teatrului Municipal 3 spectacole nonverbale.

• 20 octombrie, ora 19 – Pam Param, concept și coregrafie Andrea Gavriliu

• 21 octombrie, ora 19 – Are we humans or are we dancers, concept și coregrafie Ioana Marchidan.

• 22 octombrie, ora 19 – Lecția, concept și coregrafie Arcadie Rusu.

Prețul unui bilet – 10 lei, iar elevii și studenții beneficiază de gratuitate pe baza carnetelor și legitimațiilor, în limita locurilor disponibile.

Capra cu trei iezi

Mâine, 21 octombrie, de la ora 11, la Teatrul de Păpuși din Baia Mare, se joacă spectacolul “Capra cu trei iezi”, regia Iulian Bulancea. Spectacolul durează 50 de minute, iar prețul unui bilet este 10 lei.