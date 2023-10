Da, cultura are durată!

Cei care au cumpănit lumea cu talerele sociologiei culturale au afirmat, cu argumente, că ceea ce durează în destinul unui popor este cultura. Generațiile care au viețuit în două orânduiri pot depune mărturie despre acest fenomen al continuității. Eu am fost martorul unei experiențe de excepție la Sighetul Marmației. Unde în urmă cu o jumătate de veac, un mic grup de intelectuali, cu viziune și tenacitate, a aprins flacăra a ceea ce se numește astăzi Festivalul Internațional de Poezie de la Sighetul Marmației. Realitatea ne arată că, datorită schimbării vremurilor, în orașul dintre ape au dispărut întreprinderi economice, de care este atâta nevoie, și a rămas să poarte făclia duratei această manifestare lirică, știută în țară și alte țări.

Municipiul este o adresă căutată pe harta literară a țării și a Europei. Dicționarul scriitorilor care și-au legat sufletul de această parte a Maramureșului este destul de voluminos, purtând criteriul valoric. Argumentul acestei afirmații este Revista Festivalului Internațional de Poezie, octombrie 2023, MARMAȚIA LITERARĂ, marcând jubileul, adică 50 de ani de poezie. Ea a fost coordonată de universitarul, poetul, omul de aleasă cultură, Gheorghe Mihai Bârlea și poetul Nicolae Scheianu. Cum în acest an s-au împlinit 80 de ani de la nașterea criticului literar Laurențiu Ulici, prima parte este dedicată lui. Laurențiu a fost un stâlp al acestei manifestări, mulți ani la rând, lansând-o pe orbita națională. Sunt multe nume care au depus mărturie în revistă despre rolul lui determinant în maturizarea Festivalului pe care l-a definit ca fiind “o oază de poeticitate necoruptă”.

Ana Blandiana scrie: “Nu cunosc alt critic literar sau scriitor consacrat care să se fi dedicat cu mai mult altruism și dragoste tinerilor, încercând să scrie, sau care să fi sprijinit mai multe debuturi. Festivalul sighetean este o pildă în acest sens”. Varujan Vosganian: “Laurențiu Ulici era din stirpea ființelor jucătoare. El nu ar fi putut fi niciodată erou de tragedie antică. Se juca cu sine și cu destinul. L-am admirat că nu a uitat de unde a plecat. Adică din Maramureș. De aceea a investit atâta energie în Festivalul din Marmația”. Adrian Alui Gheorghe: “La Sighetul Marmației, Laurențiu Ulici spunea oricui, cu o accentuată mândrie, că e de acolo, de alături, de la Rona de Jos”. Valeriu Stancu îl consideră “un senior al literelor ro­mâ­nești”. Ioan Ardeleanu-Pruncu, cel care a aprins chibritul entuziasmului liric organizat: “Venirea lui Laurențiu Ulici la Festivalul de Poezie de la Sighetul Marmației a marcat, de fapt, momentul adevăratei nașteri a acestei manifestări”, iar Gheorghe Mihai Bârlea scrie: “Laurențiu Ulici motivează venirea la Sighet a unor mari poeți, scriitori pe lângă cei care visau gloria literară, deveniți peste timp ei înșiși de mare prestigiu.” Echim Vancea îl consideră “o stea care stă de vorbă cu noi”, pledând pentru realizarea bustului lui Laurențiu Ulici, în fața Bibliotecii care-i poartă numele.

Sunt și alte articole care recuperează efectul Ulici asupra Nordului liric. Cu aceeași nobilă însuflețire s-a manifestat și la Desești. Laurențiu a intuit că în Maramureș există o mișcare literară care avea nevoie de aripi. Și s-a făcut ziditor, dar și dătător de zbor. Portretele lirice din partea a doua a revistei sunt concludente pentru valoarea autorilor care au devenit cetă­țeni de onoare ai Poeziei la Sighetul Marmației și la Desești. Sunt cuprinși și scriitori din Europa, care au cinstit manifestarea cu poezia lor. Revista rămâne un document prețios despre anul 2023, când Festivalul a rotunjit 50 de ani de activitate continuă.

Cine va citi revista se va lămuri repede că în acest Nord s-au petrecut evenimente culturale de referință. Vorba poetului Gheorghe Mihai Bârlea, unul care s-a implicat profund în reușita acestei ediții: “Fie ca acest Festival să-și perpetueze identitatea și prestigiul”. Da, cultura are durată! Marmația este o dovadă.