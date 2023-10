“Masca” lui Vasile Şuşca, în prezentarea lui Daniel Pop, dublu premiată la Festivalul de Film Ethnologica

În perioada 18-19 octombrie, la Teatrul Municipal din Baia Mare, a avut loc prima Competiție Națională de film „Ethnologica Film Fest”, organizată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș, manager prof. Lucian Iluț, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Maramureș și Facultatea de Litere din Baia Mare.

În competiţie s-au înscris aproape 20 de filme, dar marea finală a adus în faţa juriului şi a publicului şapte documentare etnografice. “Scopul principal al acestui festival este acela de a promova şi încuraja acest gen de activităţi şi totodată de a completa colecţia de filme etnologice pe care Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş (CJCPCT) o deţine”, au arătat organizatorii.

“Mi-au plăcut foarte mult filmele. Au avut o mare încărcătură emoţională. Au fost momente în care am râs, au fost mo­mente în care am simţit nevoia să plângem”, a punctat managerul CJCPCT Maramureş, profesor Lucian Iluţ.

Spectatorii s-au delectat cu proiecția filmelor etnografice naționale, de scurtmetraj rămase în concurs. De asemenea, publicul a avut şansa să voteze filmul preferat.

“A fost un regal pentru cei atrași de filmul etnografic și totodată o ocazie pentru cei ce doresc să își cultive gustul pentru această categorie mai specială de film. Filmele ne-au oferit un periplu, o călătorie interesantă prin țară, o terapie a sufletului, o terapie prin măști, un catharsis, o curățare prin foc, un strigăt dureros după ceea ce a fost și s-a pierdut în negura timpului, o dramă a celor rămași singuri în spațiul lor sacru, înfruntând orice greutate, o lecție de viață a celor cu care în pofida faptului că viața nu a fost prea darnică, au reușit să învingă vicisitudinile vieții. Filmul etnografic ne invită totodată să ne întoarcem cu gândul spre sinele lăuntric, spre viața noastră și spre trăirile pe care le avem. Nu este ușor să te întâlnești cu tine însuți chiar și într-un documentar etnografic, dar reprezintă o deschidere uriașă către ceilalți și către lume. Este fascinant să simți povestea din spatele poveștii”, a remarcat Corina Isabella Csiszár, redactor-şef la revista Memoria Ethnologica.

Un astfel de festival se impunea în judeţul care a fost catalogat ca fiind “Muzeul Viu al Europei”, a punctat preşedintele juriului, Felician Săteanu, fost consultant artistic în cadrul CJCPCT Maramureş.

“Se făcea oarecum necesar să avem grijă de această bogăţie a obiceiurilor, tradiţiilor care încă sunt păstrate şi care din păcate pe an ce trece se cam diminuează, au o evoluţie a lor care le schimbă. Acum 20 de ani am participat la un festival internaţional de filme etnografice la Bacău. Atunci mi-am dorit şi am visat să asist la un festival de film etnografic în Maramureş. Din punctul de vedere al calităţii filmelor prezentate sunt foarte mulţumit, multe dintre filmele prezentate au fost premiate şi în alte festivaluri. A fost greu să facem o diferenţiere”, a adăugat Felician Săteanu.

Juriul festivalului i-a avut în componenţă pe: Smaranda Mureşan – cercetător ştiinţific în cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, Dorel Marc – cercetător ştiinţific în cadrul Muzeului de Etnografie din Târgu Mureş, sculptorul Ioan Marchiş, doctor în filosofie, Mihai Relian Vălu – scenograf la Teatrul Municipal Baia Mare, Felician Săteanu – preşedintele juriului, fost consultant artistic la CJCPCT Maramureş.

Premianții Festivalului Național de Film „Ethnologica Film Fest” au fost: Premiul publicului i-a revenit lui Daniel Pop care a prezentat filmul “Masca – călătorie în lumea imaginarului”, (Maramureș). Mențiunile au revenit la: Sorin Grecu – Povestea ceterașului fără o mână, (Cluj), Alina Zară – Urzeala vremurilor (Brașov), Pamfil Bilțiu – Scoaterea oilor și constituirea turmelor la Budești (Maramureș), Premiul al III-lea – Ioana Dorobanțu – The Marble village (Sa­tul de marmură) (Timiș), Premiul al II-lea – Nicoară Mihali, Ioan Teglaș – Nopți de Sânziene, Premiul I – Ioana Dorobanțu – Povestea unei case meșteșugite (Timiș). Marele Premiu a ajuns tot la Daniel Pop pentru filmul Masca – călătorie în lumea ima­ginarului.