Părinții eroi donează sânge – ediția a III-a

Maramureș Bike lansează a III-a ediție a campaniei de donare de sânge ”Părinții mei sunt eroi, donează sânge și salvează vieți!”

Primele două ediții au determinat 486 de adulți să doneze sânge și să ajute persoanele care au atât de mare nevoie de sânge. Prima ediție s-a desfășurat la Școala Avram Iancu (Nr. 11) din Baia Mare și a strâns 259 donatori, iar cea de a II-a ediție desfășurată la Școala Dimitrie Cantemir (Nr. 3) din Baia Mare a convins 227 donatori să se alăture campaniei Maramureș Bike.

Proiectul se adresează elevilor și familiilor lor, profesorilor și personalului auxiliar din toate școlile și liceele băimărene. Cei care se implică pot câștiga prin tombolă una din cele 20 de biciclete oferite în cadrul campaniei! Elevii care își conving părinții sau cunoștințele / rudeniile adulte să doneze sânge au câte un bilet de tombolă pentru fiecare donator pe care l-au convins. Cu cât un elev convinge mai mulți adulți să doneze sânge, cu atât obține mai multe bilete la tombolă și are mai multe șanse de câștig.

Cele 20 de biciclete se alocă astfel: 13 biciclete pentru fiecare an școlar, mai precis o bicicletă oferită prin tombolă elevilor din clasa zero care au convins persoane adulte ca să doneze sânge, o bicicletă pentru elevii din clasa I-a până la clasa a XII-a; 3 biciclete pentru elevii cu cei mai mulți adulți convinși să doneze sânge. O bicicletă se va aloca pentru elevul din ciclul primar cu cei mai mulți donatori, una pentru ciclul gimnazial și una pentru elevii de liceu; 1 bicicletă pentru cadrele didactice sau personalul auxiliar al școlilor și liceelor din Baia Mare care donează; 1 bicicletă pentru cetățenii din oraș care aderă la campanie și care donează sânge; 2 biciclete pentru donatorii care postează pe pagina lor de facebook și pe pagina de facebook Maramureș Bike o poză cu afișul campaniei de la Centrul de donare.

Donarea de sânge se face la Centrul de Transfuzie Sanguină, Baia Mare, str. G. Coşbuc 20C, luni – vineri, între orele 7.30 – 13, până în 8 decembrie.

Biletul de tombolă pe care-l găsiți la Centrul de donare trebuie pus după completare în urna aflată la Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureş. „Părinții mei sunt eroi, donează sânge – salvează vieți”! (o.m.)