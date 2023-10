Hramul bisericii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” din Baia Mare

Duminică, 22 octombrie 2023, a vindecării demonizatului din ţinutul Ghersenilor, credincioşii din Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Baia Mare au sărbătorit anticipat hramul bisericii şi al parohiei lor, fiind prezent Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, care a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în prezenţa unui mare sobor de preoţi şi arhidiaconi, paroh Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu sacru şi pictură bisericească.

„Am revenit la biserica închinată Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” de pe Valea Borcutului, str. Victoriei, din Baia Mare, care a început să ia conturul prin înfiinţarea parohiei, desprinzându-se de la parohia veche de pe această vale parohia nouă. În 1999 s-a petrecut acest lucru, iar în 2001 s-a pus piatra de temelie pentru această biserică de Părintele Augustin Onea, împreună cu Consiliul Parohial şi cu cei peste o mie de credincioşi, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Cam 1.200 de credincioşi sunt acum, nu erau chiar atâţia atunci. Iată că astăzi suntem în faza picturii şi, după o muncă grea, Părintele Augustin a plecat la Domnul. După ce s-a pensionat şi a mai păstorit doi ani aici în parohie, a venit părintele Virgil Jicărean, care este consilier cu patrimoniul sacru şi pictură bisericească şi a continuat lucrările de pictură, urmând ca la anul, când vor fi 25 de ani, deci un sfert de secol de la pornirea acestei vieţi pastorale a acestei parohii, să sfinţim biserica, cu ajutorul lui Dumnezeu. Am propus ca în fiecare an să sfinţim câte una din bisericile din Baia Mare, care s-au construit după 1990, care devine, de fapt, evenimentul anului. Sfinţirea unei biserici devine evenimentul anului pentru Eparhie şi pentru oraş sau protopopiat. Dăm slavă lui Dumnezeu că numărul credincioşilor s-a înmulţit. Erau mai răruţi şi mai puţinei la început. S-au mai construit case aici. Părinţii, Părintele Virgil, Consiliul Parohial sunt îndatoraţi să ia legătura cu credincioşii şi să-i invite la biserica lor, să înceapă s-o cerceteze, s-o preţuiască şi s-o împodobească, pentru că noi suntem datori să-i cercetăm pe credincioşi, nu să aşteptăm să vină ei spre noi. Acest fenomen se petrece în Ortodoxia Occidentală românească, unde preoţii merg la 200-300 km şi-i caută pe credincioşi şi-i invită la biserică şi aşa se creează comunităţile. Slavă lui Dumnezeu că suntem în această fază şi vom avea bucuria, ei, credincioşii, preoţii, vor avea bucuria să participe şi să organizeze evenimentul sfinţirii, care trebuie să fie unul de o solemnitate deosebită şi se adaugă mulţumire şi bucurie, pentru că lucrările au fost multe, mari şi grele şi toate au fost închinate lui Dumnezeu din dragoste şi multă evlavie şi credinţă şi Sfântului Dimitrie, ucenicul Său. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul slujitor a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar administrativ, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ, Pr. Virgil Jicărean, paroh, consilier pentru patrimoniu sacru şi pictură bisericească, Pr. Andrei Emil Pop, inspector eparhial, Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gh. Paul, paroh al bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Baia Mare, prodecan al Facultăţii de Litere din Baia Mare, Pr. Călin Iosip, muzeograf, Pr. Ovidiu Bontoş, de la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Constantin Opriş”, coslujitor, Pr. Nicolae Tira de la biserica „Naşterea Domnului” Baia Mare, Pr. Dr. Daniel Achim, pensionar, Pr. Ovidiu Spătar din Groşii Baia Mare, Pr. Drd. Ciprian Gligan, paroh în Berinţa, Pr. Cristian Perşa din comuna Floreşti, Cluj, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizare, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei „Sfânta Treime”, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul parohiei, dirijat de Prof. Raluca Gligan, preoteasă, şi de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois, iar la priceasnă a cântat şi Diana Rednic, elevă în clasa a XII-a la Liceul „Vasile Lucaciu” din Baia Mare.

Cuvântul de învăţătură

Din cuvântul de învăţătură al Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin am desprins un pasaj legat de credincioşenia românilor din ţară şi din străinătate, ştiind din Sfânta Scriptură că bolile, suferinţele cele mai grele ale oamenilor sunt cauzate, în cea mai mare parte, de acţiunile diavolului, de demoni, de duhurile necurate, iar demonizatul din Sfânta Evanghelie de azi este un exemplu în acest sens.

„Minunea pe care a făcut-o Mântuitorul în ţinutul Ghersenilor: a vindecat om şi a îngăduit şi paguba aceea cu 2.000 de porci. Omului i-a redat integritatea fizică şi cea mentală. Şi gherghesenilor a îngăduit Dumnezeu paguba cu înecarea celor două mii de porci ca să-i vindece de boala avariţiei, a materialismului, a agonisirii fără noimă şi cei din cetate L-au rugat pe Mântuitorul să plece din ţinutul lor. Şi această cetate, ca şi cele de unde a plecat Mântuitorul, sunt vrednice să le spună mai uşor va fi Sodomei şi Gomorei în vremea judecăţii decât ţie. Pentru că L-au alugat. Suntem insensibili la suferinţă, trecem pe lângă ea. Numai când auzim veşti care ne şochează, care ne îngrozesc, atunci ne cutremurăm, stăm şi ne trezim că şi nouă ni s-ar putea întâmpla. Încercarea poate să fie o livitură năpraznică, fie din cauza păcatelor, fie îngăduită de Dumnezeu ca să ne mântuiască. Dumnezeu vindecă boli pe care nu le pot vindeca medicii. Lumea este în pragul colapsului din cauza materialităţii, din cauză că am pierdut spiritualitatea şi am devenit materialişti. Se vindecă oamenii care se roagă lui Dumnezeu. Acesta este soluţia: rugăciunea. Rugăciunea continuă, care face posibilul imposibil prin puterea Mântuitorului.”

Parastas după părintele ctitor

După oficierea Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat, în prezenţa membrilor familiei, slujba parastasului după Părintele Augustin Onea, ctitorul acestei sfinte biserici, trecut în urmă cu doi ani la Domnul.

Părintele paroh Virgil Jicărean a dăruit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin o icoană cu Sfântul Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei şi un coş cu flori şi i-a adresat calde cuvinte de mulţumire pentru prezenţa în fiecare an la hramul acestei parohii băimărene.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”