Primul proiect eTwinning la Școala “Iorga”

Din această lună și până în ianuarie 2024, Școala Gimnazială “Nicolae Iorga” Baia Mare derulează primul său proiect eTwinning “Values from my Pen”.

Proiectul aduce împreună parteneri din România, Lituania și Portugalia, iar scopul său principal este să stimuleze și să îmbună­tă­țea­scă abilitățile de scriere ale elevilor, consolidând în același timp cunoștințele de limbă străină.

Echipa, formată din elevii secției maghiare din clasele a VII-a și a VIII-a, va experimenta bucuria învățării prin activități creative și distractive.

De asemenea, prin intermediul acestui proiect, elevilor li se va oferi o oportunitate unică de a-și dezvolta abilitățile sociale, de comunicare și digitale într-un mod captivant și interactiv.

“Values from my Pen” a fost inițiat sub îndrumarea prof. Antonia Czol. Echipa proiectului o alcătuiesc, de asemenea, director Codruța Cozma, director adjunct Beáta Bálint, prof. Luca-Andrea Erdős-Kiss și prof. Enikő Balogh.