Daniela Sitar Tăut „completează istoria literaturii române contemporane” cu „Cronici literare”

„Există oameni în preajma cărora trebuie să fii… oarecum… tot timpul în gardă, pentru că sunt neliniștiți, în sensul acela frumos, tulburător, filosofic, creativ dacă doriți. Și am aici, în dreapta mea, un splendid cor de neliniști, pentru că fiecare dintre ei sunt personalități culturale și literare excepționale” este remarca făcută de managerul revistei de cultură „Nord Literar”, Dana Buzura-Gagniuc, în debutul evenimentului de lansare a volumului „Valori și prezențe conjucturale. Cronici literare (II)” al autoarei Daniela Sitar Tăut. Invitaţii evenimentului au fost prof. dr. Delia Muntean, prof. dr. Monica D. Cândea, conf. univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea, criticul literar Săluc Horvat, poetul și editorul Gabriel Cojocaru.

Cartea „Valori și prezențe conjucturale. Cronici literare (II)”, autor Daniela Sitar Tăut, apărută la Editura Actaeon Books, a fost editată în cadrul proiectului cultural „Scriitori maramureşeni”, derulat de Consiliul Județean Maramureș în colaborare cu Revista de Cultură „Nord Literar”, Reprezentanța Maramureș a Uniunii Scriitorilor din România, Editura Acteon Books, Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” și Asociația culturală „Arte perene” Rozavlea. Daniela Sitar Tăut a punctat că această carte apare la 20 de ani după apariţia primului volum al său.

„«Valori și prezențe conjuncturale» este un nou volum de cronici literare ale Danielei Sitar-Tăut, apărut acum la Editura Actaeon Books. Un titlu de ”maximă decență” așa cum spunea Marian Barbu, un volum masiv, eterogen, cuprinzând eseuri, cronici literare, recenzii, studii, interviuri, corespondență chiar, publicate în paginile unor reviste literare precum Poesis, Nord Literar, Mișcarea literară, Polemici, Vatra, Atitudini, Philologia Jassyentia, Familia, Discobolul”, a punctat moderatorul evenimentului, ma­nagerul revistei „Nord Literar”, Dana Buzura Gagniuc.

Pe de altă parte, Dana Gagniuc Buzura a accentuat că a fost cucerită de interviurile Danielei Sitar Tăut. „Sigur, am purtat cartea aceasta deloc comodă cu mine câteva zile, încercând să fur timpului momente de liniște în care să mă pot documenta cum se cuvinte pentru moderare. Mă întrebam de ce anume m-aș agăța, dacă ar trebui să vorbesc eu despre această carte. Și, evident, că m-am apropiat de interviu, pentru că e deopotrivă un gen literar și jurnalistic, iar resortul meu jurnalistic tresare întotdeauna aici. Și n-a fost o simplă răsfoire, pentru că a prins. Și scriitura este ca autoarea: te face curios, te stârnește, te provoacă, te incită, te agață, te învăluie și te trezești în mijlocul unui vârtej”, a adăugat Dana Gagniuc Buzura.

Prof. dr. Monica D. Cândea recunoaşte că a fost puţin uimită în momentul în care a văzut acest volum de cronici literare. „Nu mă aşteptam la acest format atât de mare. Şi m-am gândit la istoriile recente ale literaturii române. Cartea aceasta ca o cărămidă roşie, ca un beculeţ roşu aprins vine şi completează istoria literaturii române contemporane. Au o arie foarte lar­gă de acoperire a peisajului literar. Vizează genuri diverse: de la poezie la jurnal şi memorialistică, corespondenţa proprie a autoarei cu diverşi scriitori cu care a colaborat şi a scris. Avem aici alături de noi un istoric şi un cronicar literar”, a spus Monica D. Cândea. Ea a mai accentuat că limbajul Danielei Sitar Tăut este unul „neologic, ghiduş, savuros, uneori foarte provocator pentru cititori. Te loveşte neologism după neologism, eu mai caut uneori şi prin dicţionar. Învăţăm de fiecare dată. Are această inconfundabilă modalitate de a se exprima”.

La rândul său, prof. dr. Delia Muntean a remarcat că „actul critic rămâne unul de veghe pe muchia cărţii. Înseamnă pentru Daniela Sitar-Tăut a fi util eventualilor cititori ai operelor comentate şi astfel a-i aduce mai aproape de ele, a-i stimula, a le spori adeziunea la valoare şi la frumosul artistic. Cu toată pertinenţa consideraţiilor sale asupra cărţilor despre care scrie, Daniela Sitar-Tăut se străduieşte să-şi deprindă lectorul cu lectura în libertate, nu să îl oblige a vizita doar anumite opere sau personalităţi creatoare”.

Editorul Gabriel Cojocaru a precizat că „Daniela Sitar Tăut ne propune un alt stil de abordare, nu este stilul acela clasic, plictisitor care te adoarme, ci este un stil incitant care vine şi descoperă anumite esenţe din creaţia literară la care se referă ea”, iar conf. univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea a fost de părere că „noi, cei din Maramureş, avem obligaţia minimală de a face o reverenţă pentru că ne integrează, ne comentează şi nouă cărţile pe lângă oameni care au devenit nişte clasici sau nişte repere clasice ale literaturii române. E un act măgulitor pentru noi, dar trebuie să introducă şi o oarecare prudenţă, nu e simplu să stai lângă mari prozatori, mari poeţi pe care ea îi comentează”.