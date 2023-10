Sfânta Litughie Arhierească în Parohia Vadu Izei și sfințire de capelă mortuară

Duminică, 29 octombrie 2023, duminica a XXIV-a după Sfintele Rusalii, a Învierii fiicei lui Iair, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în biserica cu hramul „Sfântul Apostol Andrei” din Parohia Vadu Izei, Protopopiatul Sighetu Marmației, paroh Pr. Vasile Hotico, preot II Gheorghe Ulici, secretar protopopesc, și a binecuvântat noua capelă de cimitir din localitate, cu hramul „Învierea lui Lazăr”.

„Am revenit în mijlocul dragostei credincioșilor din Parohia Vadu Izei, o parohie vie, cu credincioși care iubesc Biserica noastră Ortodoxă strămoșească, pentru care au înălțat în cinstea Sfântului Apostol Andrei această măreață biserică cu dimensiuni de catedrală, care a început cu multă pătimire, în 1999, a spus Preasfinșitul Părinte Episcop Iustin. După 10 ani, în 2009, a fost terminată, desăvârșită, cu o pictură minunată și o arhitectură neo-românească și a fost târnosită de Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Justinian împreună cu noi. Povara și golgota acestei zidiri, a acestei ctitorii pentru veșnicie, a purtat-o Părintele Vasile Hotico, împreună cu Părintele Gheorghe Ulici și cu credincioșii, Consiliul Parohial. Repet: a fost o multă pătimire și luptă mare. În cele din urmă, Sfântul Apostol Andrei are aici biserica lui, iubită și iubită, în același timp, de popor, care o cercetează și care o iubește și o împodobește cu prezența lui frumoasă și numeroasă, în costumele lor tradiționale și cu multă evlavie și credință față de valorile noastre sfinte. Astăzi am revenit pentru că și-au construit și o capelă de cimitir, în cadrul proiectului nostru eparhial „Nicio comunitate parohială fără capelă mortuară” și au așezat-o într-un spațiu unde au un loc generos pentru mormintele celor ce vor pleca. Parohia fiind numeroasă, sunt aproximativ 3.000 de suflete în această parohie, la șase km de Sighet. Sunt două biserici. O altă biserică este pe zona, strada numită Șugău. Nu sunt două parohii. Sunt pfreot I, preot II, care slujeasc în cele două biserici și acoperă spațiul pastoral-misionar în chip minunat. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate realizările lor și felicităm pe părinți, Consiliul Parohial și mulțumim celor ce au sprijinit construcția, în principal credincioșilor. Sunt cei care au constribuit hotărâtor și cu dorința de a se ridica această capelă și cu oartea materială pe care au dăruit-o pentru construirea acestei capele, unde se vor face slujbe pentru veșnica pomenire a celor din veac adormiți, părinți și frați ai noștri și vor fi prohodiți cei care vor pleca din lumea aceasta mai devreme sau mai târziu, adormind întru nădejdea învierii și a vieții de veci. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar administrativ, Pr. Vasile Aurel Pop, protopop de Sighet, Protos. Agaton Oprișan, starețul Mănăstirii Petrova, Protos. Nifon Neamciuc, starețul Mănăstirii Strâmtura, Pr. Vasile Hotico, paroh, Pr. Gheorghe Ulici, preot II și secretar eparhial, Pr. Dan Sidău, din Sighetu Marmației, directorul Centrului Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, Pr. Toader Ionuț Coman din Valea Stejarului, Pr. Ștefan Simion din Berbești, Pr. Marius Iusco din Rona de Jos, Pr. Ioan Tomoiagă din Oncești, Pr. Ioan Pop din Poienile Izei, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeș, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol. Diac. Lucian Hotico.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Florian Vois, iar la priceasnă au cântat Crina Gampe, studentă la Academia de Muzică „George Dima” din Cluj-Napoca, și corul de elevi și foști elevi ai Școlii din localitate, dirijați de profesoara de religie Ileana Andreica și profesoara de franceză Ileana Ardelean.

Între oficialități s-au aflat subprefectul Fiorela Crina Chilat, Petru Vlașin, primarul comunei Vadu Izei, senatorul Sorin Vlașin, locuitor al satului, primarul Matei Godja al comunei Oncești, alături de comisarul șef Marius Arba, șeful Poliției Sighetu Marmației, locuitor al satului, Arhitectul Dorel Cordoș, Col. r. Ioan Teleptean, fost comandant adjunct al IPJ Maramureș, fiu al satului, Col. r. Ștefan Bora, fost șef al Poliției Transporturi.

Sfințirea capelei de cimitir

Cu cheltuieli nu puține a fost ridicată și terminată o capelă de cimitir, amplasată la intrarea în localitate dinspre Baia Mare, pe o suprafață de teren de 4 hectare, unde va fi viitorul cimitir al localității Vadu Izei. Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a sfințit capela de cimitir și a vorbit credincioșilor prezenți despre importanța construirii în fiecare localitate a unei capele de cimitir și rolul ei în prohodirea și petrecerea pe ultimul drum al celui decedat.

Cuvântul de învățătură

„Evanghelia luată astăzi de la Sfântul Evanghelist Luca vorbește tocmai despre viață și moarte, despre sănătate sufletească și sănătate trupească, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Este vorba de minunea învierii fiicei lui Iair, care era un dregător, era un demnitar de rang înalt, slujitor al sinagogii. Slujitorii sinagogii și sinedriul, care era parlament politico-religios al poporului iudeu, erau demnitari de rang înalt. Fiica lui, ne relatează Sfântul Evanghelist Luca, era bolnavă, era chiar pe moarte…”

Pe ea o învie Iisus Hristos și o redă părinților.

Pericopa evanghelică a duminicii a creat prilejul Preasfințitului Părinte Episcop Iustin să vorbească credincioșilor despre câteva lucruri practice legate de înmormântare.

„La o înmormântare tot poporul trebuie să țină o lumânare în mână, pentru că lumina lină a lui Dumnezeu o căutăm toată viața și cu această lumină vom pleca din lumea aceasta. De aceea, la sfârșitul vieții, când petrecem pe cineva din lumea aceasta aprindem lumânări toți. Iar noi am dat o circulară că nu numai preoții să țină lumânări, trebuie să țină lumânări în mână tot poporul, că suntem datori să avem o lumânare aprinsă în mâini, că semnalizează, pe de o parte sufletul celui adormit, pe de altă parte simbolizează lumina învierii, că noi nu îl așezăm în mormânt pe cel decedat ca un cadavru. Pentru medici trupul neînsuflețit este cadavru, pentru noi, creștinii, trupul neînsuflețit sunt oseminte, pentru că a participat la viața bisericii și-l petrecem cu rugăciuni, cu mărturia luminii și, în final, se cântă „veșnica pomenire”, când se așază osemintele în mormânt. De două ori se cântă. A treia oară se cântă „Hristos a Înviat”, pentru că noi nu credem în moarte, ci în înviere, că iubirea este mai puternică decât moartea și acolo pe cruce scrie: aici își doarme somnul de veci robul sau roaba lui Dumnezeu cutare, care a adormit în nădejdea învierii și a vieții de veci. Aceasta este existența noatră și nu ne temem nici de viața dificilă, nici de moartea care va veni, pentru că dincolo de moarte este altă viață, și mai multă viață, viața cu Dumnezeu în lumina și slava Preasfintei Treimei în împărăția lui Hristos.”

Distincții

Pentru truda de-a lungul celor aproape trei decenii de păstorire, Părintele paroh Vasile Hotico, ziditorul, împreună cu credincioșii, a două biserici, a capelei de cimitir, a unei case parohiale și a unei săli sociale, a fost distins cu Ordinul „Justinian Arhiepiscopul”, iar părintele Gheorghe Ulici, coslujitor în parohie și secretar protopopesc, a primit Ordinul „Preot Nicolae Gherman”, întemeietorul Mănăstirii Rohia.

Consiliul Parohial și cei mai importanți binefăcători au fost răsplătiți cu Diplome ale Anului omagial.

Credincioșii, prin preotul paroh, au oferit Preasfințitului Episcop Iustin o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus, pentru muzeul Episcopiei, și un coș cu flori.

Pr. Vasile Hotico, paroh: „Trăiesc o mare bucurie, deoarece astăzi Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a venit în parohia noastră. Și n-a venit cu mâna goală, ci a venit să ne binecuvinteze, să ne sfințească, capela de cimitir. Îmi aduc minte că acum 29 de ani am fost numit de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin ca preot paroh la Parohia Vadu Izei, Protopopiatul Sighet. Atunci mi s-a recomandat să ridic două biserici, una în centrul Vadului, aceasta în care s-a slujit, și cealaltă pe strada Șugău. După aceea, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, împreună cu veșnicul de pomenire Episcop Justinian Arhiepiscopul, au sfințit cele două biserici. Rog pe Bunul Dumnezeu să binecuvinteze munca credincioșilor noștri, că ei au ridicat această capelă, ca o încununare a tuturor lucrărilor noastre. Pe lângă capela pe care am ridicat-o și cele două biserici, am mai ridicat o casă parohială, cât și o sală socială. Activitatea noastră din punct de vedere religios-cultural se desfășoară foarte bine, cât și cealaltă filantropică, pe care o desfășoară Părintele diacon Lucian Hotico, care slujește împreună cu Părintele protopop la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Sighetu Marmației. Rog pe Bunul Dumnezeu să binecuvinteze munca acestor credincioși, să le ajute în viață și, așa cum a spus Moise, dacă nu mă numeri și pe mine împreună cu poporul pe care îl conduc, să mă ștergi din cartea vieții. Eu trebuie să fiu numărat împreună cu acest popor care m-a ajutat și am realizat aceste lucrări frumoase, binecuvântate și închinate lui Dumnezeu.”

Andrei Fărcaș, redactor al revistei „Graiul Bisericii Noastre”